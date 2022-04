Un Castel résilient et des scouts motivés

Pour tout évacuer, il aura fallu plus de trois mois. C’est la société Rolot qui s’en est chargée. "Ils ont fait un travail magnifique et on a pu compter sur eux. C’est un chantier important qui nous prend assez d’énergie mais on ne peut pas se tromper, les Beaurinois sont fort en attente de la réouverture. C’est leur patrimoine" , appuie Benoît Rolland.

Engouement immédiat

Alors que les inscriptions pour la marche gourmande avaient été lancées à la fin du mois de mars, elles furent clôturées un mois à l’avance, en moins de deux semaines après le lancement. Cela représente 350 inscriptions. Si l’engouement se justifie par le fait que c’est la première marche gourmande organisée par les scouts, les lieux revêtent également une valeur sentimentale profonde pour l’ensemble des Beaurinois.

"Toutes nos réunions se font au Castel, pour nous c’est important de faire la marche là" , témoigne Isabelle Bauche, cheffe d’unité des scouts de Beauraing. "Ça fait un an qu’on n’y va plus. On a été sur le terrain de foot de Winenne pour faire des activités dans les bois. Au niveau sécurité, le Castel est super, on pouvait laisser les jeunes aller en liberté. On reprendra les réunions en septembre car le Castel n’est pas encore complètement sécurisé."

Pour la marche du 1er mai au départ de l’Epi, la Commune balisera les chemins pour éviter les endroits qui ne sont pas praticables, d’un côté comme de l’autre. Au total, 8 km de balade sont prévus. "Il restera un hectare maximum à réaménager après le 1er mai" , précise Benoît Rolland.

Le Belvédère ainsi que l’un ou l’autre endroit peu fréquenté du parc seront fermés au public grâce à des barrières Nadar. À partir de 16h, trois groupes de musique se produiront dans le parc du château du Castel au prix de 5 € l’entrée pour les non-marcheurs. Une réouverture au public festive, donc.

Encore du boulot

Si les services communaux se chargeront principalement du chantier de réhabilitation, il faudra que la Commune demande un permis pour replanter sur ce site classé. Elle voudrait faire cela à l’automne. "Une forêt, ça reste une forêt. C’est pour ça qu’on envisage ce moment-là. À l’avenir, il faudra aussi remplacer les clôtures pour le gibier, revoir le parcours Vita" , explique l’échevin Rolland.

Les dégâts sont estimés à plus d’un million d’euros et des subsides plafonnant à 600000 € pourront être perçus. "Nous avons introduit le dossier au fond des calamités mais nous n’avons encore rien reçu. Il nous manque 400000 € pour refaire le parc correctement" , conclut momentanément Benoît Rolland.