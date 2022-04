Deux sorties de route avec blessés au rallye de Wallonie à Assesse (photos/vidéo)

Peu avant 11h, sur la spéciale 2, dite de Natoye, l’Opel Corsa numéro 45 occupée le duo DeCock-Van Renterghem a quitté sa trajectoire à hauteur du lieu-dit Maibelle.Elle a percuté un arbre.Pilote et co-pilote ont été conduits en ambulance à l’hôpital. « Contrairement aux premières informations inquiétantes qui ont circulé, ils ne sont pas sérieusement blessés, indique Benoît Galand, responsable presse du rallye. Les examens de contrôle qui ont été réalisés sont rassurants. »

A Ivoy, l’équipage Rensonnet-Dumont a heurté un muret et fini sa course dans un parking entre des maisons. ©-EDA-E.W.

Aux environs de midi, ensuite, sur la spéciale 3 dite de Crupet, à Ivoy, la Renault Clio numéro 28 du binôme Rensonnet-Dumont a percuté un muret et a fini sa course sur un parking entre des habitations.Le copilote a rapidement pu être extrait de l’habitacle et conduit en clinique mais les secours ont dû procéder à la désincarcération du pilote Rensonnet.L’opération, délicate, a duré plus d’une heure avant que le blessé, touché à la jambe, ne puisse lui aussi être emmené par le SMUR.