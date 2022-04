Une maison détruite par un incendie à Rhisnes

Vendredi vers 13h45, un incendie a détruit une maison située au n°3 de la rue La Falize à Rhisnes. La maison où s’est déclaré le sinistre est inoccupée et squattée depuis le décès de son ancien propriétaire. Une épaisse fumée s’est échappée de la toiture et les voisins ont immédiatement prévenu les secours. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur dirigés par le lieutenant Manu Orio se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. Le feu, sous-ventilé, couvait et suite à un appel d’air, la toiture s’est embrasée. Les pompiers ont mis en action plusieurs lances à eau afin de circonscrire le foyer. Malgré tout, la maison est en grande partie détruite et inhabitable car déjà squattée. Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne se sont chargés des constatations et de boucler le quartier durant l’intervention. Les causes de l’incendie semblent humaines, peut-être un mégot oublié ou une autre source de chaleur.