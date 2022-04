"Il est magnifique, c’est le plus réussi des ours d’Andenne, s’exclament Rose-Marie et Gilberte, venues admirer la nouvelle œuvre monumentale située au début de la promenade des Ours lors de son inauguration. Il a une tête expressive. Il incarne la douceur. Il a l’air heureux."Heureux, à l’instar des riverains, des commerçants, du bourgmestre et des membres du collège communal présents vendredi.

En fanfare et sous les yeux ébahis, la deuxième œuvre du sculpteur animalier Michel Bassompierre sur cet axe piétonnier a été dévoilée en grande pompe. C’est le cinquième ours à investir un lieu de la Ville d’Andenne après son voisin situé un peu plus loin ainsi que la grande ourse et la petite ourse façonnées par le sculpteur Louis Noël en 2003 au rond-point près de la gare, et l’ours Lincoln installé en 2019 sur le rond-point situé au lieu-dit Ma Campagne.

Un coût de 150000 €

L’imposante sculpture, intitulée Le miel n°3 , représente donc un ours qu’on imagine venant de plonger sa patte dans un pot de miel. En bronze, il est creux et fait 4 mm d’épaisseur et plus de 400 kg.

Enthousiasmés en 2019 par le travail de Michel Bassompierre qu’ils venaient de découvrir, les membres du collège communal ont proposé au conseil d’acquérir une de ses œuvres monumentales pour l’installer dans l’espace public, plus précisément sur la promenade des Ours. Le premier ours, baptisé Les saumons n°1 a ainsi été inauguré en octobre 2021. "S’il était resté seul, il aurait fallu débaptiser la promenade des Ours, a plaisanté le mayeur, Claude Eerdekens. Ce nouvel ours est ainsi le père ou la mère du premier. On peut tout fantasmer, tout imaginer."

Dans un premier temps, l’artiste effectue toujours plusieurs croquis de la position dans laquelle il souhaite représenter l’animal. Il réalise ensuite une maquette en argile puis un moulage en plâtre. Après avoir été agrandie, la pièce est ensuite envoyée à la fonderie d’art Bocquel (en Normandie). Les différentes parties sont ensuite assemblées et font l’objet d’une ciselure avant la dernière étape de la patine. "L’ours est très beau.Il a un air bonhomme, on a envie de l’embrasser" , confie Éveline, une autre passante sous le charme, espérant qu’il y en aura d’autres. Son coût de 150000 € séduira-t-il autant les Andennais? "C’est un artiste coté sur le marché de l’art, précise-t-on à la Commune. C’est l’un des plus importants dans la sculpture animalière contemporaine."

Renommée mondiale

Né à Paris en 1948, Michel Bassompierre est captivé dès l’enfance par le dessin et le modelage. Il a été formé à l’école des beaux-arts de Rouen. Grâce aux milliers de croquis qu’il dessine au zoo ou dans les cirques, il construit sa compréhension du corps de l’animal, une machine savamment articulée dont il saisit la ligne et le mouvement. Fasciné par le monde sauvage, il privilégie les animaux aux formes rondes dont les ours, les gorilles, les éléphants d’Asie ou les chevaux de trait.

Michel Bassompierre a déjà exposé dans des dizaines de galeries à travers l’Europe et les États-Unis. Ses œuvres sont présentes tant dans des collections publiques que privées. Après une grande exposition au Jardin des Plantes à Paris et une prestigieuse collaboration avec la manufacture de cristal Baccarat, la Ville se dit très honorée d’avoir pu inaugurer cette œuvre en présence de l’artiste. Et comme l’a dit le bourgmestre, jamais deux sans trois! "On va y réfléchir. C’est impossible de ne pas être en admiration devant cette œuvre qui donne un relief incroyable à la promenade des Ours!" Àchacun maintenant de se l’approprier. La cité des Ours n’a jamais aussi bien porté son surnom.