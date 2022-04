Profondeville: 5 kilos d'héroïne pure dans un jardin potager

Pour être plus précis, soulignons que la drogue ne se trouvait pas à domicile mais dans une planque aménagée par l’intéressé dans un potager, non loin de son domicile. L’indicateur qui a tuyauté la police judiciaire de Bruxelles l’avait désigné comme le cerveau d’un vaste trafic qui a perduré pendant plus de 2 ans, entre juin 2017 et août 2019. Le "donneur" avait précisé que Luka D. se rendait régulièrement au Maroc pour faire le plein d’héroïne. La balance avait également émis l’hypothèse que le chef de l’organisation criminelle planquait des stups chez lui.

La perquisition à domicile n’avait pas permis de découvrir quoi que ce soit d’illégal, tout juste une vieille clé qui n’avait aucune utilité dans la maison et le bail de location d’un appartement à Bruxelles-Ville. Par contre, le téléphone du trentenaire était riche d’enseignements. La majorité des coups de fils ou des SMS étaient échangés en région bruxelloise. L’analyse des bornes téléphoniques a révélé que le suspect n°1 de ce dossier se rendait souvent dans les alentours d’un potager à Profondeville.

À l’entrée de ce potager, était installée une vieille baraque en bois, assez branlante. L’un des enquêteurs va pouvoir ouvrir cette cabane en ruine avec la clé saisie chez Luka D. Et, à terre, sous une armoire, une petite trappe était dissimulée. C’est dans celle-ci que les 5 kilos d’héro ont été saisis. L’homme a été inculpé de trafic de stupéfiants, a commencé à avouer et même à coopérer.

Mais compte tenu du fait que le "cerveau" était, la plupart du temps, actif à Bruxelles, l’appartement bruxellois renseigné par le bail a fait l’objet lui aussi d’une perquisition. Lors de celle-ci, deux individus d’origine albanaise ont été surpris à confectionner des pacsons, avec des produits de coupe. Ils ont également été arrêtés et inculpés. L’un de ces deux fabricants de mort était lui-même très addict à l’héroïne. Sevré pendant quelques heures, il a craqué et a donné les noms de trois vendeurs de rue qui sévissaient en région bruxelloise.

Lesquels ont été, eux aussi, placés sous mandat d’arrêt. Les téléphones des uns et des autres ont permis de révéler l’ampleur des contacts quotidiens entre eux, week-ends compris. Des échanges avec des héroïnomanes connus de la PJF de Bruxelles ont également été relevés. Beaucoup de clients du gang ont désigné les trois vendeurs de rue comme leurs fournisseurs habituels.

Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, comme devant la cour d’appel, le dossier de l’accusation était en béton. Les juges d’appel ont stigmatisé le cynisme des prévenus, qualifiés de "marchands de la mort", et particulièrement la "lâcheté" de Luka D. qui ne se mouillait pas et laissait les seconds couteaux faire le sale boulot.

La cour a ordonné l’arrestation immédiate des six prévenus.