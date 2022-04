Grave accident à Rochefort: suspension du prononcé pour un chef scout

Ce jour-là, un enfant de 14 ans s’être brisé la sixième cervicale en plongeant dans un ruisseau lors d’un jeu. Il est devenu tétraplégique. Le chef scout poursuivi avait organisé un concours de "plats" dans un ruisseau dont le niveau d’eau était d’environ 40cm, depuis un ponton qui avait précédemment été aménagé, lui aussi distant de 40 cm du niveau de l’eau. Après son saut, l’adolescent ne bougeait plus. C’est un autre scout qui lui a sorti la tête de l’eau.

La partie civile et le parquet de Namur avaient mis en évidence l’opportunité qu’a eue le prévenu d’éviter cet accident car certains scouts ont émis des réticences concernant cette épreuve. En outre, quatre d’entre eux s’étaient blessés aux genoux, à la hanche et au menton lors de sauts précédents. Enfin, un scout avait proposé à son animateur de faire ce jeu dans la Lesse, située un peu plus loin.

S’il était en aveux des coups et blessures involontaires, le prévenu contestait la non-assistance à personne en danger. Une version suivie par le tribunal qui se base, notamment, sur les auditions de quatre scouts présents au moment des faits. Il en ressort que le prévenu n’était certes pas dans la rivière pour superviser l’épreuve mais se trouvait néanmoins à proximité, sur le ponton. "Après un légitime temps de réaction, plusieurs d’entre eux ont cru à une blague. Lorsqu’il a vu du sang, le chef scout a demandé à un chef de patrouille de 17 ans d’aller rechercher le scout avant de se déplacer lui-même" , a souligné le tribunal.

Dans son jugement, ce dernier a tenu compte du caractère dramatique mais aussi accidentel des faits, du jeune âge du prévenu et d’une inutile stigmatisation sociale pour accorder une suspension du prononcé au prévenu.