Namur: 21 projets citoyens soumis au vote des Namurois

Vingt et un nouveaux projets sont éligibles jusqu’au 22 mai prochain.

Une manne de 330000 € est à répartir. Un jury d’experts accordera 50% des points aux dossiers qu’il considère comme les plus aboutis. L’autre moitié sera accordée par les citoyens. Pour participer, il faut résider sur le territoire communal et être âgé d’au moins 16 ans. "Nous avons voulu inclure les jeunes" , dit Patricia Grandchamps.

La procédure a été affinée par rapport au premier budget participatif. Le vote en ligne est toujours possible via une plateforme créée pour l’occasion http ://vote.budgetparticipatifnamur.be . Il y a également moyen de voter "physiquement" depuis l’enceinte de l’Hôtel de Ville ou dans les maisons de quartier ainsi que par téléphone au 081/248690 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h). Enfin, un bulletin figurera dans le prochain Namur Magazine et pourra être renvoyé dûment complété à l’adresse de la maison communale.

Chaque Namurois peut plébisciter plusieurs projets mais ne peut voter qu’une seule fois. Le numéro national des participants sera dès lors demandé afin d’éviter les doublons.

Une réunion de présentation des initiatives citoyennes en lice se déroulera le 5 mai à la Bourse.