L’île d’Yvoir rouverte ce dimanche 1er mai

Le chantier de rénovation a ensuite pu démarrer. À l’extérieur, la terrasse de la cafétéria a été bétonnée à l’aide d’une grue géante. Elle a projeté le béton depuis la berge sur l’île (les anciennes dalles en plastique remplies de graviers avaient été balayées par l’eau). Les clôtures en bois ont été remplacées et les haies redressées. Les zones de chutes dans la plaine de jeux ont, elles, été réaménagées. La pataugeoire, par contre, ne sera pas accessible dans un premier temps. " Ce sera fait pour le mois de juin. On doit remplacer le filtre et l’appareillage ."

L’intérieur du bâtiment (qui abrite la cafétéria qui avait été légèrement touchée) a été nettoyé et remis en couleur. " On a tenté de réparer un maximum ce qui pouvait l’être pour limiter les coûts", précise l’échevin.

Plus de 100000€ de travaux

D’après Marcel Colet, ces différentes réparations auraient déjà coûté 94000€, ce à quoi il faudra ajouter 5000€ pour la pataugeoire. Sans compter le coût lié à la réfection du bateau (23000€). Depuis peu, il n’est plus nécessaire d’effectuer la traversée avec le bac à l’huile de coude. L’électricité est rebranchée. " Le moteur a été remplacé. Un nouveau câble et une nouvelle chaîne ont été installés. On a aussi dû changer le barillet de la clé car un petit malin s’est amusé à mettre de la cire dedans. "

Le montant des travaux à l’heure actuelle s’élève donc à près de 125000€. Et ce n’est pas fini. Le relais fluvial doit encore être remis en état. Cette étape, ce sera pour l’année prochaine. Seule la halte fluviale (pour les bateaux qui accostent pour quelques heures), côté voies navigables, sera ouverte. Le relais fluvial, lui, ne sera donc pas accessible. " Un arrêté de police interdit l’amarrage côté gare d’Yvoir , précise l’échevin. C’est une perte de rentrées, mais c’est trop risqué de laisser les bateaux de ce côté-là. Des tiges en métal notamment sont toujours dans l’eau. On attend le chômage de la Meuse pour nettoyer et sécuriser l’endroit ."

Le coût total pour la rénovation de l’île s’élèvera donc, d’après les derniers chiffres, à quelque 170000€. À charge du Syndicat d’initiative, qui gère l’île touristique (un mystérieux mécène a offert 50000€, le fonds des calamités devrait intervenir pour une partie. Le reste est "subventionné" par la Commune). L’île d’Yvoir, qui est la seule en Belgique à pouvoir accueillir du public, rouvrira ce dimanche 1er mai, comme prévu.