Namur: le livre se referme définitivement pour les onze employés du Furet du Nord

"Les membres du personnel sont venus travailler mercredi matin et puis on leur a dit de rentrer chez eux, relate Anne Dispaux, la désormais ancienne directrice. On attend maintenant des indications du curateur." Le personnel devrait recevoir par courrier son C4 ces prochains jours et d’anciens employés ont déjà entamé les démarches auprès des syndicats et des organismes comme l’ONEM, le Forem, etc, pour pouvoir retrouver un job. "Nous sommes devenus chômeurs en peu de temps sans aucune indemnité puisque c’est une faillite, déplore la directrice. C’est le travail du curateur d’éventuellement trouver un repreneur mais nous n’avons aucun espoir de ce côté-là."

Furet trop conquérant

Anciennement Libris & Agora, la librairie de Namur avait été reprise le 1er mars 2018. "Le Furet du Nord est arrivé conquérant sur les terres belges pensant que le modèle français dupliqué en Belgique aurait le même succès mais ça n’a pas été le cas . Il y a des spécificités en Belgique dont on n’a pas tenu compte. Ce n’est pas faute de l’avoir signalé, regrette-t-elle. On sait comment notre clientèle fonctionne, ce dont elle a envie ou pas. Le modèle en question est pyramidal. Beaucoup d’opérations requises par le siège n’étaient pas adéquates […] Nous nous sommes retrouvés notamment avec des flux de stocks inutiles."

Outre les livres, la librairie s’était diversifiée avec des articles de papeterie et de carterie mais aussi avec plein d’autres gadgets. "Cela pouvait être des bougies, des lapins de Pâques… Ça peut fonctionner dans des grands magasins comme le Furet du Nord de Lille mais ça ne correspondait pas à notre cible.Les clients cherchaient du livre, estime l’ancienne directrice. Ou alors, il aurait fallu se diversifier de façon plus restreinte avec des produits plus choisis et ciblés."

«On a pleuré avec les clients»

Le magasin de Namur pouvait se targuer d’offrir aux clients une grande variété de bouquins. Romans, mangas, livres sur le développement personnel, livres pour enfants, guides de voyage… il y en avait pour tous les goûts. "Chacun pouvait y trouver son compte. On avait notamment des rayons plus techniques, de la médecine, des sciences humaines ou encore une grande partie dédiée à l’art.Le rayon scolaire était important aussi. Plusieurs enseignants étaient ennuyés de ne plus venir, ajoute-t-elle. Notre librairie, c’était aussi des employés qui conseillaient la clientèle avec plaisir. Plusieurs clients étaient désespérés car le choix de librairies se restreint en ville. Ils nous ont fait part de leur grande tristesse, on a même pleuré avec eux. Dès qu’ils ont appris que ça n’allait plus trop, ils étaient solidaires et achetaient, pour faire acte de résistance."

Qu’adviendra-t-il des ouvrages du magasin? "Le curateur le déterminera.Le livre est un produit à part dans le commerce. On n’achète pas les livres directement. On a des contrats avec les distributeurs selon lesquels on peut les retourner endéans les trois mois sans devoir les payer. Ils pourraient donc être rendus aux distributeurs (les nouveautés surtout) ou Furet du Nord France pourrait décider d’en racheter. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils soient distribués à la population, ça ne se passe pas ainsi, explique Anne Dispaux. Quant à savoir ce que deviendra l’espace commercial, ce sera au propriétaire d’en décider.Nous, on ne fait plus partie de la société et nous n’étions que locataires." La page est bel et bien tournée et laisse un goût amer (voir ci-dessous).