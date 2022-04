Hamois: chaises musicales à la mode verte

Avec ce départ et cette arrivée, un seul conseiller Écolo, Auguste Carton, fait dans la continuité.

Quelle est la raison du départ d’Anne Nigot? La dame pensait, sans doute, qu’après le départ de Philippe Lebrun, elle deviendrait chef du groupe au conseil. Mais voilà, rien n’était moins sûr. Un certain nombre de candidats de la liste n’ont pas souhaité entrer au conseil communal et c’est Marie-Dominique Proesmans, une juriste, qui a accepté le poste en remplacement de M. Lebrun.

Anne Nigot jette l’éponge d’autant qu’elle visait depuis longtemps une place au conseil d’administration de l’AIEC (Association intercommunale des Eaux du Condroz) et c’est Marie-Dominique Proesmans qui a pris la place. Anne Nigot nous dit ceci: " J’aspire à la sérénité, mais je reste sensibilisée à la chose publique" .

Maison de la Cohésion à Emptinne

Lors de cette réunion du conseil, on a aussi présenté le Plan de cohésion sociale (PCS). Ici, c’est Apolline Collard, la cheffe du PCS, qui était à la tribune. Avec elle, le conseil a passé en revue ce qui a été fait, en 2021 et elle a présenté les projets pour 2022 et même 2023.

On retiendra tout d’abord que ce Plan vise à réduire la précarité et les inégalités pour le bien-être de tous. Avec comme cerise sur le gâteau mais que la pandémie a retardé, la création d’une maison de la Cohésion sociale, à Emptinne. Pour redynamiser le quartier de Vivaise et améliorer le vivre ensemble, il s’agit de créer des liens entre les habitants et améliorer l’image du quartier. Et aussi créer un climat de confiance. En créant un espace avec des activités adaptées et en faire un lieu de rencontre et d’écoute. Les collaborateurs: l’ASBL La Ruche et le Foyer cinacien.

On a aussi créé un espace de rencontres pour les personnes isolées avec les lundis de la convivialité qui ont accueilli jusqu’à 22 participants et les ateliers culinaires où il y a eu 10 à 12 inscrits pour 8 participants par atelier et l’idée d’étendre tout cela dans un autre village.

Autre action: un atelier intitulé "donne-moi le droit à la parole". Neuf aînés y ont participé.

Il y a aussi eu un atelier "mobilité" pour encourager les personnes isolées à s’approprier un nouveau moyen de transport. Mise en place future aussi d’un covoiturage pour procurer une solution de transport individuel adaptée.

Stop au harcèlement

Autre action, pour 2023, la sensibilisation et la prévention aux risques de harcèlement sur les réseaux. En commençant par les classes de P5 et P6 et les jeunes, en général. Il y aura par ailleurs une formation au permis de conduire.

Àplus court terme, dans les agendas, le jeudi 9 juin , de 19h30 à 21h à la Schaltinoise, un atelier énergie est programmé avec, au menu, des trucs et astuces pour diminuer ses consommations d’énergie et faire des économies. Bien d’actualité!