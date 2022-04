Crèche rue d’Omalius: craintes d’enterrement

Ce à quoi le bourgmestre Frédéric Deville répond que le budget du marché proposé était trop élevé. "On se rend compte qu’on pourrait partir sur une structure en ossature bois, comme on l’a fait à l’école de Pessoux" , poursuit-il, ajoutant que la Commune devra sans doute fonctionner sur fonds propres et non via le Plan Cigogne de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lequel subsidie les milieux d’accueil subventionnés par l’ONE.