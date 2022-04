Toujours une chaise vide au conseil communal

Sans la présence du nouveau représentant, toute la partie administrative a été balayée. Ceci a libéré du temps pour des questions qui trottent dans la tête d’élus et de la population. Ainsi, on est revenu sur l’épais dossier du castel. Le 1er mai, c’est officiel, les lieux seront de nouveau accessibles. Les travaux ont été effectués dans les délais. Pour la partie communale, tout est terminé. Il reste encore un peu de travail de finition pour l’autre partie, qui ne représente plus de danger.

Les personnes qui ont pu rentrer dans le parc lors de l’inauguration des Points-Nœuds ont pu goûter au changement qui touche le parc communal. L’image est saisissante. Le site n’a plus rien à voir avec l’écrin vert qui était connu de tous. On comprend désormais quand on parle de 1 million 300 € de dégâts. Il faudra du temps pour que la vie reprenne.

Pour le bourgmestre Marc Lejeune, une 1repartie de plantation pourrait être effectuée cette année. Elle constituera le premier pas d’un long chemin vers une renaissance d’un lieu de vie.

Sur le terrain

Y aura-t-il une visite sur le terrain pour expliquer comment le parc va reprendre vie? Oui, les élus auront droit à une visite guidée complémentaire à la séance du conseil où les plans ont été présentés. Il faudra encore un petit peu de patience, car les derniers détails doivent être discutés. Ainsi, il est question d’augmenter le nombre de plantation d’arbres pour améliorer le coup d’œil. On s’interroge sur l’opportunité de la présence de prairies fleuries dans un lieu qui doit accueillir des événements.

Si les dégâts subis par la Commune au sein du parc sont importants, elle devra se contenter d’une somme avoisinant la moitié du dommage subi. On parle de 615000€, soit le plafond de l’intervention possible.

Concernant le castel Sainte-Marie et son achat, le bourgmestre Marc Lejeune l’a annoncé: le point sera traité lors de la prochaine séance, le 23 mai. Le conseil clarifiera une situation dont l’issue est connue de tous. Il reste à savoir combien la Commune va débourser pour la propriété qui est aujourd’hui encore entre les mains de l’association Pro Maria.