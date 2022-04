Thuin: un centre pour lutter contre le harcèlement des jeunes

Le harcèlement des jeunes d’abord. Il est une triste réalité. Afin de lutter contre ce fléau, le premier Centre de Référence et d’intervention de la région va être créé à l’initiative de Charleroi Métropole.

Ses missions? Elles seront au nombre de trois.

Primo: prendre en charge toute situation de harcèlement chez les jeunes afin d’interrompre au plus vite les dynamiques d’intimidation et d’agression. Deuxio: offrir un soutien psycho-socio-juridique aux victimes, proches et professionnels de victimes de harcèlement. Tertio: épauler toutes les écoles qui souhaiteraient créer en leur sein une cellule de prévention et de gestion du harcèlement.

" Ces services sont gratuits pour les établissements scolaires et les jeunes de Thuin " a précisé" la bourgmestre lors du conseil Communal. Et Marie-Eve Van Laethem d’insister sur la grande réunion d’information prévue le 31 mai à l’hôtel de ville à destination des établissements scolaires, des associations parascolaires, de l’AMO et la maison des jeunes. " On ne peut que soutenir ces initiatives quand on voit les catastrophes que le harcèlement peut provoquer" .

La Grand-rue ouverte pour la Saint-Roch

Dans une précédente édition, nous relations le mécontentement exprimé par les riverains de la Grand-rue face à la longueur des travaux de voirie.

Cette fois, on voit le bout du tunnel et la première citoyenne de Thuin a annoncé une bonne nouvelle à l’approche de la Saint-Roch. La première partie de la Grand-rue sera accessible tandis que le chantier de la deuxième partie n’aura pas débuté: " Du coup, le cortège de la Saint-Roch pourra l’emprunter dans sa totalité. C’est pour le moins symbolique que ce soient les marcheurs en uniforme qui l’empruntent pour la première fois ", insiste Marie-Eve Van Laethem.

Enfin, au cours de cette séance éclair, on a appris que 35 réfugiés ukrainiens devaient être inscrits à Thuin pour cette fin de semaine. Trois familles occupent un logement d’urgence du CPAS, les autres étant répartis dans des familles d’accueil.