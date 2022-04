Soupçonnée d’avoir volé 10000 € chez son employeur

Condamnée à 12 mois avec sursis pour la moitié et 800 € d’amende en juillet dernier, cette Couvinoise née en 1965 a décidé de faire opposition. On lui reproche, dans le cadre de son activité d’aide-ménagère en titres-services, d’avoir dérobé environ 10000 € qu’elle aurait trouvés dans une cachette chez son employeur. La prévenue reconnaît les faits mais pour 5000 €. Une somme estimée également par les assurances. Motif? La peur de perdre un emploi, au temps où le Covid jouait la carte du confinement. Comme l’explique son conseil, sa cliente n’avait que peu de rentrées financières. " Madame a toujours travaillé. Et quand elle a découvert la cachette avec l’arg ent, elle a beaucoup hésité, souligne son avocat. Mais elle a craqué ." En cause, la pandémie et le confinement qui ont notamment mis à mal son travail dans un établissement de la région. Une fois le vol découvert, une visite domiciliaire a été diligentée. Elle a remis immédiatement les 2920 € qu’elle avait conservés. "Il lui reste 2080 € à rembourser. Et elle s’engage à le faire", souligne son conseil. Celui-ci sollicite la suspension simple (ou probatoire) du prononcé à titre principal et, à titre subsidiaire, une peine de travail. Du côté du ministère public, on estime que prononcer une suspension simple serait trop léger au vu de la gravité des faits. " Elle a tout de même volé son employeur". Néanmoins au 12 mois avec sursis partiel, le parquet ne s’oppose pas à une peine de travail. Le jugement sera rendu le 24 mai.