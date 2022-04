Namur: l'opposition communale réagit aux 10 projets "Feder"

Le PTB aurait, quant à lui, souhaité qu’une attention particulière soit apportée à un autre axe qui figure parmi les objectifs stratégiques de la nouvelle programmation Feder et "qui vise les soins de santé et la justice sociale", épingle Thierry Warmoes.

Maxime Prévot (Les Engagés) précise qu’il n’y a pas eu de négligence vis-à-vis des enjeux sociaux dans le chef duBEP et de la Ville qui ont échafaudé les dossiers. Des projets à finalité sociale font l’objet d’un financement via la PIV (politique intégrée des villes), rappelle le bourgmestre. "On ne peut pas avoir de double financement. C’est la raison pour laquelle, on a mis l’accent sur certains axes plutôt que sur d’autres" . Le fil rouge choisi est celui de la transition écologique.

Via notamment le Green Lab, ce pôle au sein duquel des start-up seront amenées à plancher sur des solutions destinées à affronter la crise climatique. Il laisse Thierry Warmoes dubitatif. "C’est un peu du Greenwashing."

La conseillère indépendante, François Kinet, renchérit: "J’ai l’impression assez désagréable que l’Europe nous impose sa philosophie suivant ses humeurs. Dans la phase précédente, il fallait du numérique pour prétendre à ces fonds, il faut maintenant du “green”. Et la fois suivante, ce sera quoi? J’ai le sentiment que vous vendez un peu l’âme de Namur à l’Europe." Une remarque qui pique le mayeur au vif. "Ce sont des propos qu’on aurait pu entendre dans la bouche de certain(e)s candidat(e) à la présidentielle française. Ils n’honorent pas celui qui les prononce" , rétorque-t-il.

Une manne plus compliquée à obtenir

Au sein des partis de l’opposition, le PS opte pour une position moins virulente. Fabian Martin souligne notamment la cohérence du travail accompli et la continuité avec la précédente programmation Feder. "Même si l’on souhaitait autre chose. On peut espérer qu’ils nous rapporteront la plus large manne possible pour atteindre nos objectifs. Sans ça, cela sera difficile d’y arriver" , souligne le chef de file des socialistes namurois. Il poursuit: "85% des fonds iront aux entreprises et donc la manne sera moins importante. Cela sera difficile aussi parce que Namur est aujourd’hui alignée sur le Hainaut et Liège." Fabian Martin fait référence au contexte historique dans lequel les fonds Feder ont été créés, à savoir le redressement économique d’anciennes zones industrielles en souffrance.

La capitale wallonne a ainsi attendu 40 ans (en 2015) avant de solliciter un subside européen. Elle avait été bien servie.

À l’époque, les dossiers avaient pu bénéficier de l’œil attentif de trois ministres issus du Namurois, au sein du Gouvernement wallon. "Aujourd’hui, il n’y en a plus un seul rappelle, Maxime Prévot. Et même s’il n’y a pas d’influence politique, il faudra être vigilant."