Namur: les gérants et employés de l'entreprise Terra Terra seront rejugés le 24 octobre

La cour d'appel de Liège a décidé de reporter au 24 octobre prochain l'examen du dossier de 17 prévenus suspectés de former une organisation criminelle favorisant la culture de cannabis. La société Terra Terra, avec ses gérants et ses employés, avait été condamnée pour avoir vendu du matériel et donné des conseils destinés à la culture de cannabis. L'entreprise horticole avait été au centre d'une enquête du parquet fédéral. L'entreprise, ses gérants et ses employés étaient suspectés de former une organisation criminelle favorisant la culture du cannabis à travers ses cinq commerces de Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. L'entreprise vendait du matériel spécialisé pouvant servir à la culture du cannabis et donnait des conseils en la matière.