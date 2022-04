Le subside pour les travaux sur l’île contesté

Les trois conseillers de l'opposition EPY ont interpellé le collège communal et le président du Syndicat d'initiative, Julien Rosière. "S'il suffit de trouver un sponsor pour que la Commune mette le complément, le risque est grand que les demandes d'associations se multiplient." Ou encore "Comment se fait-il que la Commune intervienne pour le SI qui disposait au 31 décembre 2020 de 61350€ de liquidité, alors que d'autres clubs doivent financer eux-mêmes certains travaux ."

Autre intervention, selon le calcul des membres d'EPY, le Syndicat d'initiative, en six ans, aurait reçu, de la Commune, une somme de 226500€, sans compter la main-d’œuvre communale et d'autres travaux réalisés. EPY demande plus d'équité dans les aides communales et estime qu' " il faut arrêter d'arroser toujours les mêmes".

Tous les membres du collège communal sont montés aux barricades pour défendre la décision, expliquant que "cela n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas eu les dégâts liés aux inondations. Tous les faux frais ne sont pas repris, explique le président du SI. Nous recevons de l'argent, mais il sert pour le public et arrêtez de diaboliser le Syndicat d'initiative."

L'échevin Marcel Colet rappelle que, chaque année, l'île accueille quelque 15000 personnes.

Le bourgmestre Patrick Evrard explique que si les Bons Viquants de Mont se voyaient confier la gestion de la maison rurale du village, on les aiderait également de la même manière. L'échevin Defresne dit sa colère devant les positions de l'opposition et ajoute que le Syndicat d'initiative sert à toutes les associations. Même son de cloche pour l'échevine Chantal Eloin qui affirme "le SI est le bras armé du tourisme dans une commune."

Le groupe EPY s’abstient.

Dans les bois communaux

Power-point à l'appui, le bourgmestre a développé les grandes lignes du plan d'aménagement forestier pour les bois situés sur la commune.

Celle-ci possède 700 hectares de forêts morcelés en 35 groupes, dont la moitié existe depuis plus de deux siècles et demi. L'exploitation est difficile car de nombreux endroits sont en pente. Il y a 81% de feuillus. Un inconvénient, on manque de voiries pour le débardage. Cette étude répond à des aspects sociaux, écologiques et économiques, C'est ainsi que la Commune a perçu quelque 62000€ par an pour les ventes de bois et 35000€ pour les chasses qui suppriment environ 500 sangliers par an.

Ce plan est valable pour 36 ans, avec trois rotations de 12 ans.