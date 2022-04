Le bookshop Oxfam de Namur a vendu 400 000 livres en 15 ans

Après quinze ans d’ouverture, le bookshop d’Oxfam continue d’accueillir de nouveaux lecteurs ainsi que des clients fidèles dans son établissement de la rue Bas de la Place, à Namur. Une longévité que son équipe a fêtée cette semaine en proposant quelques boissons et biscuits à ses visiteurs. Sans oublier une nouvelle promotion sur les livres. "À chaque livre acheté, on leur offre un autre ouvrage au choix parmi une large sélection à l’entrée du magasin", explique Bernard, un des bénévoles du groupe. Et pour satisfaire ses lecteurs, la librairie peut compter sur un choix varié d’articles de seconde main: romans, livres de jeunesse, d’histoire et d’art ainsi que quelques DVD et CD.