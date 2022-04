Elle a expliqué la méthode employée pour aboutir à ce travail conséquent, imposé dans le cadre du pacte pour un enseignement d’excellence. Les enseignants, mais aussi les parents consultés et les élèves du cycle supérieur qui se sont penchés sur l’élaboration du plan depuis le mois de septembre 2020, ont suivi les sept objectifs proposés par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Ils ont insisté sur l’importance de renforcer l’efficacité du travail du personnel enseignant, dans le cadre d’un leadership partagé.

Des forces et des faiblesses

La directrice a défini les forces et les faiblesses de l’école et a présenté les trois objectifs retenus pour améliorer le travail des enseignants. Ces points sont l’amélioration de l’aide et du suivi des élèves en difficulté, le renforcement des compétences en lecture pour les écoliers en maternelle, en créant, entre autres des liens avec les bibliothèques communales, et l’amélioration, de la production de l’écrit, en imaginant la rédaction d’un journal numérique.

Ce plan de pilotage s’étale sur six ans, avec un premier contrôle par un représentant du ministère de l’Enseignement après trois ans, et une évaluation annuelle. Si ce plan a l’obligation de moyens, il n’a pas d’obligation de résultats.

Les conseillers Marc Gillard (majorité) et Paul-Marie Petit (Anhée vers + ) ont souligné le travail effectué pour un plan réaliste.

