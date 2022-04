Dépenses de fonctionnement en hausse

Les dépenses de personnel augmentent de 3,27%, représentant 37,6% du volume des dépenses ordinaires. Le pourcentage reste stable au cours des dernières années. La commune a occupé quelque 88 équivalents temps plein, dont le coût moyen est de 47485€, sensiblement le même qu'en 2020.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 16,86% et en particulier à cause du chauffage et l'électricité (+ 23%), des carburants (+ 57%), de la gestion informatique (+ 16%), de la correspondance (+ 22%) et des frais divers et techniques (+14%). Les prévisions budgétaires sont réalisées à concurrence de 95%.

En décembre 2021, de nouveaux emprunts ont été contractés pour un total de 1017539€.

Des provisions supplémentaires sont prévues pour un total de 115000€. Le compte de résultats se chiffre à 692027€ et au bilan, l'actif et le passif s'élèvent à 64476508€. Le résultat budgétaire global se chiffre à 956850€

Bertrand Custinne (EPY) constate que les rendements des additionnels sont en baisse, une diminution des recettes de prestations et met le doigt sur quelques évolutions qu'il estime inquiétantes de dépenses et en particulier les déchets, la téléphonie, la correspondance, l'éclairage public et les frais informatiques.

Vote unanime pour le compte.

On en vient ensuite aux modifications budgétaires Le groupe minoritaire épingle l'explosion des coûts de fonctionnement et la charge annuelle de la dette "qui flirte pour la première fois avec le million". Il souhaite que l'on se concentre sur l’indispensable.