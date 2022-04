Déménagement de la PJ de Dinant à Namur: «Au niveau des Brigades du Tigre»

Il réagit à une annonce récente que nous avons faite dans ces colonnes: d’ici le mois de juillet, les deux sites dinantais de la PJF (Palais et Meuse) doivent fermer, selon le planning de celle qu’on appelle dans le jargon très policier, "l’autorité". Direction la capitale wallonne pour les 32 péjistes encore basés à Dinant: deux sections d’enquête (crimes et banditisme), une partie de la "computer crime unit" et des membres du laboratoire. Ils doivent intégrer deux bâtiments namurois déjà occupés par des collègues de la police fédérale: le site Arsenal et celui de la rue Pépin.

Voilà, il n’y a plus qu’à? Sauf qu’il y a un "comité de concertation de base" rappelle Fabien Houlmont. Il rassemble des représentants syndicaux et la direction policière. C’est l’équivalent des CPTT (comités pour la prévention et la protection au travail) dans les entreprises privées.

Un pépin à la rue du même nom?

Or voilà, explique le syndicaliste sur la partance mais qui se trouvait encore en première ligne la semaine passée: un planning d’installation à Namur a été présenté mercredi dernier, au comité de concertation, il commence incessamment, en mai. Mais "il faut valider au préalable l’adéquation des locaux aux fonctions" . Fabien Houlmont raconte qu’une visite de l’immeuble de la rue Pépin vient d’avoir lieu, pas plus tard que ce lundi. De son point de vue de syndicaliste socialiste mais aussi de "vieux de la vieille" qui connaît bien le dossier, il y a au minimum un problème rue Pépin, là où il faudra stocker en grand nombre des objets à analyser, puisque tout le labo de la PJF, pour l’ensemble la province de Namur, se trouvera à cet endroit. Il faut aussi y entreposer les ordinateurs à scruter etc. Son analyse: ces locaux sont mal foutus. Il y a certes un grand garage, mais on est loin de la norme de 25 m2autour d’une place de parking pour manipuler ce qui entre et sort, et peut aussi venir des zones de police.

Autre questionnement: comment fera-t-on, dans cet immeuble "compliqué", pour la manutention des objets et pièces saisies, alors qu’il existe un grand projet de la police intégrée pour mieux gérer tout cela, avec les greffes des parquets? Fabien Houlmont soupire: "On en est encore aux Brigades du Tigre, alors que la police judiciaire fédérale devrait montrer l’exemple" .

Les plus mal lotis

Avec son expérience, le syndicaliste regrette que la PJF soit désormais la plus mal lotie de la police fédérale, en province de Namur. Les policiers de la route, même s’il leur a fallu énormément de patience, ont leur poste flambant neuf à Achêne. La police des chemins de fer a aussi des locaux dignes de ce nom. Les services administratifs sont bien installés, à Erpent. Erpent où il a été question de construire ou aménager pour la PJF, mais rien. Du coup, calcule notre interlocuteur, la Police Judiciaire Fédérale sur les sites Arsenal et Pépin, c’est parti pour de longues années. "Des décennies" .

Certes, il s’y trouve des locaux correctement réaménagés, consent-il, mais pour des aspects pratiques, notamment la gestion des pièces saisies, cela restera très mal foutu et pour longtemps.

À Dinant, il y a eu une assemblée générale de ceux qui seront bientôt "mutés", continue l’ancien commissaire: "Ils sont remontés" . La concertation va continuer tandis que le calendrier est lancé. Il est sans nul doute irrévocable.

À une époque, Fabien Houlmont avait tenté de mobiliser le monde politique du sud de la province de Namur et des collègues des zones de police, auxquelles la PJF apporte régulièrement son soutien. En vain, regrette-t-il: "Ils se sont fait une raison" .