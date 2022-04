Andenne: une dent d'homme de Néandertal découverte dans la grotte Scladina

Cette découverte majeure résulte d’une rare persévérance. Si la grotte Scladina figure parmi les principaux sites préhistoriques européens, il est en effet le seul en Belgique à faire l’objet d’une fouille permanente.

Et la persévérance paye. Quarante ans de fouilles à Sclayn ne laissaient plus espérer grand-chose. La dent a pourtant été mise à jour dans une couche archéologique récente, pauvre en matériel archéologique, à l’exception d’une vingtaine de silex, où les fouilleurs ne s’attendaient absolument pas à trouver de l’être humain. En comparaison, les ossements de l’enfant néandertalien découverts en 1993 se trouvaient dans une strate beaucoup plus basse. En tout, 150 couches de terre ont rempli la grotte sur près de 150000ans.

Ce mercredi matin, le nombre de personnes présentes dans l’espace muséal, au Phare, atteste du caractère fabuleux de la découverte. Car cette dent, c’est plus qu’un vestige néandertalien, c’est le PREMIER vestige néandertalien du 21e siècle.

Un scan à 7 microns

Mettons-la sous la loupe: "Malgré des précautions de manipulation extrême, un morceau s’est cassé" , souligne Grégory Abrams, le conservateur. L’essentiel, "c’est que l’équipe de fouille, par ses capacités, a pu donner à ce vestige un contexte extrêmement précis, à quelques millimètres près, et bien documenté" , complète-t-il, ce qui accroît sa valeur.

En duplex avec l’espace Muséal d’Andenne, Adeline Le Cabec, spécialisée en anthropologie dentaire, édifie l’assistance. Des examens préliminaires ont fait parler abondamment ce vestige, et ce n’est qu’un début. Ceux-ci permettent à cette chercheuse de l’université de Bordeaux de livrer déjà de stupéfiantes informations sur cette molaire, et de formuler de premières hypothèses.

En fait, l’état d’une dent ne dévoile pas que le type de régime alimentaire. Il détermine le mode de vie, le climat et peut-être le sexe de l’individu.

"Il s’agit d’une dent isolée, usée, extrêmement fracturée et assez mal préservée", résume-t-elle, mais elle recèle des informations précieuses aux anthropologues sur la variabilité génétique des Néandertaliens. Grâce à des photos d’une ultra-haute résolution, tirées d’un scan à 7 microns (un millième de millimètre), un modèle en 3D a reconstruit le vestige. Cette plongée dans l’infiniment petit l’éclaire spectaculairement, de la couronne à la dentine en passant par la racine. Selon la chercheuse, la dent appartenait à un adulte l’ayant déjà bien utilisée, âgé d’au moins une trentaine d’années. Des accumulations de tartre (la plaque dentaire)ont potentiellement capturé des particules végétales ou des micro-restes issus de repas ou de la cavité orale. "On peut donc apprendre beaucoup de choses sur la santé et l’environnement de cet individu ." Dans le bas de la couronne, des vaguelettes ou stries traduisent des lignes de croissance dans l’émail, ce qui est là aussi exceptionnel.

Cette dent, dont sa racine (sa longueur et son volume), fera par ailleurs l’objet d’une description détaillée d’un point de vue morphologique.

D’autres coupes virtuelles en 2D montrent le cément dentaire, (un tissu protégeant la racine). Son examen pose une question: "Ce Néandertalien faisait-il des activités para-masticatrices, donc utilisaient-ils ces dents comme outils?" Possible.

Le vestige, en tout cas, ouvre à un comité scientifique un champ d’analyses pointues.

Certitude: cette dent a appartenu à l’un des derniers Néandertaliens du nord-ouest de l’Europe, à une époque charnière où ils seront bientôt remplacés par l’homo sapiens, l’homme moderne, c’est-à-dire nous.

Tiens, auraient-ils croqué une pomme ensemble?

Après 1993, 2022 La Wallonie se distingue par son matériel archéologique riche et bien conservé, réparti entre plusieurs sites néandertaliens, dont Scladina. "Notre région recèle une concentration parmi les plus importantes au monde de restes humains néandertaliens" , note le conservateur. La plupart ont été découverts au 19esiècle, comme le crâne d’Engis, et d’autres dans les grottes de Spy et de Goyet. En 1993, découverte retentissante, déjà à Scladina, d’ossements humains qui se sont révélés, après l’étude de la longueur des racines des canines, ceux d’une fillette décédée à l’âge de 8 ans. C’était la première trouvaille du genre depuis celle de Spy en… 1886. Les populations néandertaliennes ont séjourné en Europe d’à peu près 300000 à 40, 45000 ans. Cette dent, selon le contexte, serait datée de l’extrême fin de la présence de l’homme de Néandertal en Belgique. Il n’est donc pas exclu que la dent soit issue d’un homme hybridé. L’homme de Néandertal est le 1erhomme ayant peuplé l’Europe.

La dent mise à nue La dent a eu l’honneur d’être déshabillée par le synchrotron européen de l’ESRF de Grenoble, une machine produisant des rayons X 10000 milliards de fois plus intenses qu’en milieu hospitalier. De quoi connaître intimement nos ancêtres.