Aménagement de l’avenue Schlogel à Ciney: l’opposition dubitative

Il a été lancé le 11 mars dernier, les organisations publiques ont jusqu’au 24 mai pour introduire leurs idées de projets, raison pour laquelle le conseil communal était amené ce lundi à voter la participation ou non à l’appel. L’Union européenne a fixé plusieurs objectifs, mais celui que retient le collège est le 5e, le "développement urbain".

"La Ville a constitué une équipe pour monter le dossier car la concurrence va être rude. On a aussi désigné un bureau d’étude pour nous aider" , annonce d’ores et déjà Anne Pirson, première échevine. Si le projet est retenu, la Commune devra prendre en charge 10% du coût total des travaux, soit au maximum 510000 €.

Le budget Feder réservé à la Wallonie s’élève à 513 millions d’euros pour la programmation 2021-2027. La ville capitale du Condroz devra donc présenter un dossier en béton pour espérer être retenue.

Concept pantoufle

Pour augmenter ses chances, le collège a découpé le projet en 7 tronçons pour rendre possible l’un ou l’autre d’entre eux. Les conseillers de la minorité sont dubitatifs et relèvent la faible éligibilité de la ville, tant du côté d’Action que d’Écolo, en comparaison avec des villes de plus grande envergure comme Namur. " Ce sera difficile d’obtenir ces subsides. Dans le dossier, il est impératif d’expliquer nos priorités et dire que nous savons que nous ne pourrons pas tout faire afin de nous montrer crédibles" , relève Frédérick Botin (Action).

Sous le mayorat de Jean-Marie Cheffert, un dossier de ce type avait été déposé mais pas retenu. "Ça ne va pas faire plaisir à l’ancienne législature mais ce dossier est plus solide grâce au bureau d’étude auquel nous avons fait appel" , rétorque Anne Pirson avant de poursuivre. "On sait que la mobilité douce est plus dans les mentalités aujourd’hui et que le futur zoning va se développer. C’est le concept pantoufle, qui permettra de se déplacer à vélo ou à pied en moins de 15 minutes. On a la partie commerciale, le zoning qui va amener 800 emplois, les projets d’urbanisation sont nombreux dans le centre-ville donc c’est important de créer des liaisons. Ce sont tous ces arguments qu’on ne retrouvait pas dans l’ancien dossier, qui était faible au niveau des données techniques. L’administration avait aussi dû monter le dossier en très peu de temps."

Action (minorité), largement heurté par cette remarque, n’a pas manqué de rappeler que pour le précédent appel à projets FEDER, c’étaient les deux plus grosses agglomérations de la province qui avaient été choisies (Jemeppe et Namur). Jean-Marie Cheffert, en sa qualité de président du BEP Expansion Économique, assène le coup final et déclare: "L’enveloppe n’est pas extensible et très peu est réservé à la province de Namur. D’autant plus qu’un projet FEDER est déjà déposé. On le soutient, mais franchement, ne vous faites pas d’illusions" .