Profondeville: un équipage belgo-ukrainien aux boucles d'El Panneterie

Après avoir vécu dix jours dans les caves de leur immeuble aujourd’hui détruit par les bombardements russes, ils ont réussi à quitter leur pays, en autocar, à travers la Pologne et l’Allemagne, avant d’arriver en Belgique. Oleksandr a été autorisé à fuir les zones de combats pour sauver ses enfants car il est veuf.

Après un bref passage au centre Fedasil, la famille s’est retrouvée à Arbre, devenant la première famille ukrainienne accueillie officiellement dans la commune de Profondeville par le bourgmestre Luc Delire.

L’accueil de demandeurs d’asile nécessite une bonne organisation et des démarches auprès de différents services. Tous les membres de la famille Nicaise ont ainsi uni leurs forces pour accueillir ces personnes déracinées, donc en manque de repères.

Certains offrent le gîte et le couvert, tandis que Mathieu, directeur de l’école libre de Lesve, y a intégré Veronika et Jaroslav avant qu’ils ne puissent bénéficier d’une structure d’enseignement spécialisée DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés).

Les sports mécaniques sont une des passions de la famille Nicaise. Étienne, le père, est speaker, entre autres au Superbiker de Mettet et aux 24 h motos de Spa-Francorchamp, mais est également compétiteur.

Il participe depuis plusieurs années à des épreuves de rallye historique, que ce soit en navigation ou en régularité.

Il vient de proposer à Oleksandr de le co-piloter ce week-end à bord de sa Toyota MR2 lors des boucles d’El Panneterie, au départ de Villers-le-Bouillet.

L’exercice s’avère périlleux car l’Ukrainien ne parle pas français et n’a jamais vu un road-book de sa vie.

Mais l’essentiel pour le pilote arbrois est de permettre à son co-équipier inédit de se changer les idées et d’oublier les horreurs de la guerre.