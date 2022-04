Namur: les taxis devront être plus verts dès le mois de septembre

Peu avant la séance du conseil, l’administrateur de la société Burnonville, dont la flotte fonctionne au diesel, a fait le pied de grue devant l’hôtel de ville pour exprimer tout le mal qu’il pensait de la mesure. " Une batterie a une limite de recharge. Il n’y a pas assez de bornes de recharge en ville. L’utilisation intensive du véhicule tend à ce que nous roulions le plus souvent avec le moteur thermique essence plutôt qu’à l’électrique, ce qui augmente le taux de C02 émis. Le coût d’un véhicule électrique s’élève quant à lui à 60000 € » , cible Pierre-Alexandre Sicurella. Des remarques qui sont synthétisées dans un courrier signé par six autres dirigeants de sociétés de taxis namuroises. Ils souhaitent que la Ville leur laisse plus de temps afin de préparer au mieux cette mise au vert. Sur le pavé, le bourgmestre Maxime Prévot a pris le temps de leur répondre. « Vous vous réveillez trop tard, dit-il. Le règlement a été voté le 27 juin 2019. On a retardé son entrée en vigueur de deux ans en raison duCovid, et pour vous permettre d’anticiper. J’ai informé les représentants des sociétés de taxis qui étaient donc au courant. » Il n’y a dès lors plus de marche arrière possible.

Maxime Prévot reconnaît toutefois qu’il manque des bornes de recharge en ville. Il conseille donc aux taximen de plébisciter les véhicules hybrides, dans un premier temps. "Les bornes de recharge électrique sont prévues dans les aménagements de la place de la station dont les travaux commenceront en 2023" , conclut-il.