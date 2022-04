Namur: les piscines à horaires élargies deux dimanches par mois

On a maintes fois évoqué les problèmes vécus par les nageurs namurois depuis la fermeture fin 2020 de la piscine de Salzinnes et aux récentes fermetures temporaires de la piscine de Jambes. Afin de satisfaire à la demande, le collège communal, qui se dit conscient des désagréments rencontrés, a décidé d’élargir les plages d’ouvertures des bassins de natation communaux. Ceux-ci ouvriront leurs portes deux dimanches par mois jusqu’à 18h30, en alternance. Les autres dimanches étant réservés aux activités des associations sportives et à la maintenance des deux piscines. Saint-Servais ouvrira jusqu’à 18h30 les dimanches 8 et 22 mai, 12 juin, 14 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Tandis que Jambes est concerné les dimanches 26 juin,