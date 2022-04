Namur: la capacité du téléphérique doublée, à partir du mois de juin

Mais c’est seulement un peu plus d’un an après son inauguration que l’engin atteindra son rendement maximal. Deux trains de trois cabines seront installés au mois de juin. La capacité du téléphérique se trouvera ainsi doublée pour la haute saison. Ce qui devrait diminuer le temps d’attente aux différentes stations d’embarquement. "Quand il y avait beaucoup de monde, on accélérait la vitesse. Les gens attendaient moins longtemps mais cela générait de la frustration puisqu’ils n’avaient pas le temps de flâner" , dit Maxime Prévot.

Et le mayeur namurois d’indiquer que la demande de doubler la capacité du téléphérique émane de l’opérateur. Signe que l’engin a jusqu’ici pleinement joué son rôle de plus-value touristique auprès du public. Pour rappel, une fréquentation estimée à 120000 usagers par an doit permettre d’atteindre le seuil de rentabilité. Un objectif qui a été franchi quelques mois seulement après la mise en service du téléphérique au printemps 2021. "Il y a eu 135000 visiteurs entre mai et septembre, commente Maxime Prévot. Sans compter que durant les deux premiers mois, avec les mesures sanitaires en vigueur, l’accès était limité à deux personnes par cabine."

Outre les milliers de touristes, le téléphérique a donc aussi envoyé ses forces vives au septième ciel.