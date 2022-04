Namur: dix projets soumis aux tirelires wallonne et européenne

Cette manne financière et européenne ambitionne de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne. Et ce, par le financement de projets publics et privés dans des régions préciblées. L’enveloppe FEDER pour la Wallonie s’élève en 2021-2027 à 595,6 millions d’euros. Et à chaque euro investi par l’Europe, la Région wallonne ajoute un euro de subside. Soit, pour les communes et autres bénéficiaires, le jeu en vaut la chandelle.

En 2015, la Ville de Namur et le BEPont décroché la timbale en obtenant des subsides structurels issus du FEDER à hauteur de 26,6 millions (40% Union Européenne, 50% Région wallonne et 10% du bénéficiaire). Ceux-ci ont permis la création du TRAKK, un hub créatif au service des entreprises, la mise en place du Système de Transport Intelligent et la construction de la Confluence et de l’Enjambée. Pour 2021-2027, les dix demandes de subsides du portefeuille namurois avoisinent les 48 millions d’euros.

Un mobipôle à Erpent

Les objectifs stratégiques définis par le FEDER 2021-2027 visent une Europe plus compétitive et intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche des citoyens.

Pour y répondre, la Ville de Namur a mis l’accent sur la mobilité verte dans son centre-ville et alentours. En tête de proue, la refonte de l’axe N4 et de l’avenue Prince de Liège entre Erpent et le rond-point Joséphine Charlotte à Jambes.

À Erpent, au carrefour entre la N4 et la rue de Velaine, la Ville de Namur entend construire un mobipôle. Il s’agit d’un parking de dissuasion pour les trop nombreuses voitures individuelles qui se rendent au centre-ville. Le pouvoir communal espère obtenir des subsides européens pour l’aménagement des voiries communales et régionales entre Erpent et le futur piétonnier du centre-ville.

L’idée est de transformer cet axe routier central, du mobipôle erpentois au piétonnier élargi, en un tronçon multimodal et équilibré entre voitures, transports en commun et mobilité douce. Budget total: 14 millions.

La construction d’un réseau de parkings et de covoiturage à Ciney, Walcourt et Couvin figure également dans la liste des demandes de subsides au fonds FEDER (2,614 millions d’euros).

Plaquettes et manufacture

Deux propositions émanent de la branche verte du bureau provincial, le BEP Environnement. La première est la production de plaquettes de bois à partir des déchets verts récoltés dans le centre de compostage de Naninne. "Nous récoltons environ 3000 tonnes de matière ligneuse par anque nous revendons pour l’instant comme matière brute" , détaille Renaud Degueldre, directeur du BEP. Ces plaquettes de bois, moins coûteuses et plus vertes que les énergies fossiles, pourraient alimenter des chaudières biomasse dans des collectivités et des entreprises namuroises. Budget: 3,5 millions. Second projet du BEP Environnement, un centre d’économie circulaire et sociale à Suarlée. Il s’agit d’une extension des activités de la Ressourcerie namuroise dans le zoning d’Écolys, avec un "Brico Récup", un Repair shop permanent et une manufacture (voir ci-contre). Budget, 7,9 millions.

Namur expo, encore

En 2014, le BEP sollicitait le FEDER pour déménager Namur Expo vers Belgrade. Une idée qui n’a pas convaincu. Cette fois, plus question de déménagement mais de transformation. Le BEP a chiffré à 6,9 millions d’euros la rénovation énergétique du complexe avec l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation des plafonds et le recyclage des matériaux démontés. La transformation de l’ex-terrain de l’UR Namur en un parking de 250 places pour les exposants fait aussi l’objet d’une demande de subsides européens.

Les plans namurois se heurteront comme de coutume à ceux d’autres villes wallonnes, notamment du Hainaut et de Liège. Cette fois, la configuration politique régionale n’est plus favorable aux demandes namuroises comme en 2015. À l’époque, le bourgmestre namurois était au gouvernement wallon et pouvait assurer un certain soutien aux desseins de la capitale wallonne. "La situation n’est plus la même, insiste Maxime Prévot, il n’y a aucun politique de la province de Namur présent au gouvernement wallon."

Un jury d’experts indépendants, nommés par le gouvernement wallon, sera chargé de l’analyse technique et du relais des demandes de subsides à destination de l’Europe. Ce jury aura la lourde tâche d’objectiver les projets et résister à un certain lobbying politique, fait coutumier par le passé dans ce genre d’appel à projets. Réponse attendue fin 2022.