Dinant: un éboueur victime d’une agression raciste?

Le prévenu doit répondre de coups et blessures avec pour circonstance aggravante, la tenue de propos racistes. Il est aussi inquiété pour incitation à la haine raciale. La victime ainsi que UNIA (service public indépendant de lutte contre la discrimination) se sont constitués parties civiles. Ils réclament respectivement 1000 et 500 €. L’homme nie avoir proférer des propos racistes. " Son attitude au travail était inappropriée , explique le prévenu. J’ai travaillé au BEP. Je sais ce que c’est. J’ai juste fait un geste pour qu’ils avancent et il est venu vers moi."

Bagarre de récré

L’homme avoue être de nature nerveuse. En médiation de dettes, il était sous anti-dépresseur. De plus, sa femme était enceinte de jumeaux. Il était en état de stress. Mais jamais il n’aurait traité la victime de " sale nègre. Retourne dans ton pays." Ces propos ont pourtant été reproduits par le collègue de l’intérimaire . "Au contraire, c’est lui qui est venu vers moi. J’ai voulu ouvrir la portière. On s’est repoussé. C’était plus une bagarre de récréation."

MeValange, qui défend la partie civile, estime que " se poser en victime, c’est facile. On est responsable de rien. " L’avocat explique que son client a une histoire, celle d’un enfant orphelin de père qui a connu la guerre, les privations. Désormais il vit en Belgique avec sa maman et son frère. Ils sont parfaitement intégrés.

Le parquet pour sa part abandonne la 2eprévention d’incitation à la haine. Il requiert un an, sans s’opposer au sursis probatoire.

Du côté de la défense du conducteur, assurée par MeAline Fery, on estime que l’élément central réside dans la déclaration de la victime et de son collègue qui "aurait chargé la barque ." Les coups? Le certificat fait état de douleurs à la cuisse. Il n’y a pas d’éléments suffisants. Elle sollicite l’acquittement pour les propos racistes. Elle demande une peine de travail pour les coups.

Jugement le 24 mai.