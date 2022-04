Voilà est commentée, au sein du groupe hospitalier CHU-UCL, l’apparition d’un cluster de contaminations au Covid au sein de la résidence Sainte-Anne à Dinant. "Jusqu’à présent, aucune hospitalisation n’a été nécessaire."

Tous les résidents mais aussi les membres du personnel ont été testés et des mesures plus strictes ont été prises pour limiter les visites et les allées et venues.

Dans les cliniques de Mont-Godinne, Sainte-Elisabteh et Sainte-Anne à Dinant, le bulletin Covid reste rassurant. Depuis la semaine dernière, les hospitalisations ont diminué de 17%. On est aujourd’hui à une quarantaine de patients.

En soins intensifs, il n’y a plus que quatre lits occupés par des personnes touchées par le coronavirus, chiffre global pour les trois hôpitaux.