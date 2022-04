Bronze, céramique et peinture

Artiste attiré par l’art dès l’adolescence, Fabien Laloux s’est formé au dessin et au travail de la terre avant de découvrir et d’avoir un coup de foudre pour le bronze. Dans son atelier, il réalise différentes techniques et toutes les étapes du travail qui le mène à la sculpture finale en bronze, comme son diable, à la fois puissant et impressionnant. Ses œuvres, ignorant le côté dur et obscur du monde, dévoilent légèreté, beauté, rêve, liberté.

Bernadette Lorge est une céramiste, formée durant sept années à l’Académie des Beaux-Arts de Namur. Elle réalise des enfants en terre cuite dont les poses et les expressions sont emplies d’humanisme. On voit beaucoup d’émotions dans ses différents personnages.

083668578 ou www.assesse.be/