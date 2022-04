Un hangar contenant deux véhicules ravagé par un incendie à Bois-de-Villers

Un gros dégagement de fumée opaque a été vu par le propriétaire des lieux, situés au 72 de la rue Édouard Binamé, peu après 19h30. L’homme a prévenu immédiatement les secours. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur, dirigés par le capitaine Arnaud Browers, se sont rendus sur place avec une autopompe, une auto-échelle et deux citernes ainsi qu’une ambulance. L’important hangar situé au fond de la propriété, et content un motor-home et une voiture, était touché.Le feu dégageait une abondante fumée noire. Plusieurs lances de type swap eau ont été mises en action pour circonscrire l’incendie. Malgré tout, le hangar et son contenu ont été ravagés.