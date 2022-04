Retour gagnant pour le Saint-Louis Festival

Plus que des animations musicales, l’événement était aussi l’occasion pour les élèves de l’institut Saint-Louis Namur, hôte des festivités, de tisser des liens avec les différentes classes de l’école, mais aussi avec leurs enseignants participants. " Ce que j’apprécie en particulier ici, c’est que tout le côté hiérarchique, entre l’élève et le professeur, est absent puisqu’on est dans un cadre beaucoup plus amical ", souligne Guillaume, élève de rhéto. Une impression que partage sa camarade Antoinette, également élève en sixième secondaire: " C’est sympa de croiser nos professeurs durant le festival car on apprend ainsi à les connaître un peu plus ."

Des élèves bénévoles

Comme d’autres élèves de dernière année, Antoinette et Guillaume se sont investis bénévolement dans l’organisation du festival. Que ce soit la communication en ligne, le montage des scènes dès jeudi ou la prise de photos, plusieurs préparatifs s’imposaient dans une telle organisation. " Il y a eu une première réunion en octobre pour déterminer quelles étaient les personnes qui souhaitaient s’y investir ", se remémore Guillaume.

Après discussions avec son grand frère Charles, membre de l’ASBL Saint-Louis Festival et ancien élève de l’école, l’étudiant trouve alors la motivation d’entamer cette aventure collective. " Deux mois avant le festival, on avait déjà commencé à vendre des préventes aux personnes intéressées ", explique-t-il. Et dès que les premiers spectateurs venaient assister aux concerts de l’après-midi, plusieurs adolescents des années inférieures n’hésitaient pas non plus à venir prêter main-forte. " En fonction de l’horaire choisi, on a rangé certains objets, nettoyé quelques emplacements et donné un coup de main pour le service au bar ", détaille Eulalie, élève de quatrième secondaire. À cette aide, viennent aussi s’ajouter quelques professeurs et parents d’écoliers pour veiller au bon déroulement de cette édition. Bref, l’art de l’entraide était omniprésent durant les festivités!

Festival namurois au cœur d’une école

C’est en 2003, dans le cadre du 150eanniversaire de l’école Saint-Louis, que Jean-Marie Wénin, ancien professeur de mathématiques, créa la première édition de ce festival familial. Un événement qui, à l’origine, ne proposait que des concerts de rock. " Comme je suis un grand amateur du genre, j’avais proposé ces animations musicales durant les activités commémoratives de l’école ", raconte l’ex enseignant.

Après avoir reçu l’approbation du directeur Laurent Henquet, il propose à quelques élèves de l’établissement, actifs dans des groupes de rock, de participer à cette expérience. " Au départ, il ne devait y avoir qu’une seule édition. Mais comme le festival a bien marché, notre équipe a décidé de l’organiser tous les deux ans ", évoque cet ancien directeur adjoint.

Durant les éditions suivantes, plusieurs grands noms de la scène belge font alors irruption dans la cour de récréation de Saint-Louis: Arid, Eté 67, Sharko ou encore The Tellers. Dès 2016, l’ASBL du festival voit le jour et ce rendez-vous musical devient peu après annuel. Lors de la huitième manifestation, Saint-Louis Rock Festival est rebaptisé en "Saint-Louis Festival" afin de proposer d’autres genres musicaux et rassembler un large public.