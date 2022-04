Namur: l’insolite Room de James Thierrée

On se souviendra d’ailleurs que, en avril 2009, c’est dans la capitale wallonne qu’avait été joué, en première mondiale, Raoul , un spectacle solo qui, depuis lors, a fait le tour du monde et engrangé un énorme succès.

Artiste atypique et pour le moins complet (il est metteur en scène, acrobate, acteur, danseur, musicien…), James Thierrée, qui n’est autre que le petit-fils de Charlie Chaplin, évolue dans l’univers du spectacle, et notamment du cirque, depuis sa plus tendre enfance. Après avoir travaillé des années avec ses parents, Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée, les créateurs, entre autres, du Cirque Bonjour et du Cirque invisible, James Thierrée portera sur les fonts baptismaux la Compagnie du Hanneton.

C’est avec elle qu’il créera ses propres spectacles qui lui vaudront une reconnaissance internationale et, dans la foulée, diverses distinctions, pour ne citer que le prix Adami (récompensant une compagnie dramatique émergente indépendante) ou encore différents Molières.

Un nouveau chapitre

Habitué du Théâtre royal de Namur, l’artiste circassien sera donc de retour, dès ce 28 avril, et pour cinq soirs, avec son nouveau spectacle Room . Présentée, en janvier dernier, au Théâtre de Carouge (Suisse), cette création, qualifiée d’intrigante, voire d’insolite, est un appel au voyage, au lâcher-prise et au rapprochement entre les artistes et les spectateurs.

" Après vingt ans de création , explique James Thierrée, je veux aujourd’hui entamer un nouveau chapitre. Ouvrir la boîte à outils, creuser en profondeur, densifier, magnifier pour trouver de joyeuses pulsations. "

Et pour ce faire, James Thierrée a imaginé Room comme une chambre lumineuse et mystérieuse. Une pièce au plafond haut, aux murs épais, au plancher craquant et aux portes mouvantes. Un endroit habité par une dizaine de musiciens, de circassiens et de danseurs qui, tour à tour, associent et dissocient l’art et le corps.

" Le corps est mon outil, mon instrument de travail, confie encore James Thierrée. Le vecteur de mes émotions. Tout ce qu’on peut contrôler nous rassure. Et les mots nous protègent. Se tenir debout ou marcher, c’est une autre histoire. Autant ouvrir la boîte de Pandore! Pour moi, le corps est l’expression des choses sur lesquelles nous n’avons aucune prise. "

C’est sans aucun doute ce que Room s’attachera, durant quelque 90 minutes, à nous démontrer avec maestria.

Room, du 28/04 au 03/05 à 20h30 (le 30/04 à 19h). Infos et réservations: 081 22 60 26 – billetterie@theatredenamur.be

« Emballez c’est pesé! », au Jardin Passion

Le théâtre Jardin Passion propose, jusqu’à ce vendredi 29 avril à 20h30, " Emballez c’est pesé! « , une pièce du dramaturge belge Jean-Marie Piemme, mise en scène par Benoît Van Dorslaer. Bien qu’ayant été écrite il y a une vingtaine d’années, cette œuvre n’a rien perdu de sa pertinence. Loin de faire l’éloge de l’activité de boucher-charcutier, cette farce amère, qui n’a rien à voir avec une viande mal assaisonnée, pointe du doigt l’étroitesse d’esprit de bon nombre de gens bien-pensants… Jouant sur notre racisme latent, sur nos peurs irrationnelles, voire infondées plus souvent qu’à leur tour, sur nos préjugés et autres intolérances, " Emballez c’est pesé! " nous met en présence de deux charcutiers de quartier que tout sépare. D’un côté de la rue, un artisan bien de chez nous, bon ton, bon genre, détenteur d’un savoir-faire ancestral. De l’autre, un étranger qui a l’outrecuidance de vouloir s’imposer en rival de l’expert du « boudin-tradition »…

Théâtre Jardin Passion – 39, rue Marie-Henriette. Rés.: 0472 96 53 16 – info@theatrejardinpassion.be