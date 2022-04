Namur: la capacité du téléphérique doublée à partir du mois de juin

C’était dans l’air. La SA Téléphérique de Namur, qui exploite le transport par câble, est contractuellement tenue de renforcer son offre. « Selon les termes de la convention, il était prévu de rajouter des cabines endéans les cinq ans. Nous avions convenu de cette clause afin de voir comment l’outil allait démarrer et pour ne pas imposer une charge trop tôt à l’opérateur » , explique le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). Mais c’est un peu plus d’un an seulement après son inauguration que l’engin atteindra son rendement maximal. Deux trains de trois cabines seront installés au mois de juin. La capacité du téléphérique se trouvera ainsi doublée pour la haute saison. Ce qui devrait diminuer le temps d’attente aux différentes stations d’embarquement. « Quand il y avait beaucoup de monde, on accélérait la vitesse. Les gens attendaient moins longtemps mais cela générait de la frustration puisqu’ils n’avaient pas le temps de flâner » , dit Maxime Prévot.