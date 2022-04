Namur: 18 nouveaux appartements à Saint-Servais d’ici 2024

Il s’agira de douze appartements de deux chambres et de six appartements de quatre chambres. "Ceux-ci seront répartis en quatre blocs qui ne seront pas plus hauts que deux étages et un étage avec combles. On vise la meilleure intégration possible au bâti existant."

Le projet comprend une zone plus verte à l’arrière. et prévoit de réduire son emprise au sol et de rationaliser les espaces. "On a des budgets qui sont limités, continue le directeur. Le financement est défini en fonction des subsides de la Région wallonne qui sont octroyés via la Société wallonne du logement et figés en fonction du type de logement."

D’après une première estimation, le montant du projet s’élève à 2699000 € dont 1540500 € sont issus de subsides de la Région (regroupant différentes lignes de financement). "Le budget global a été fixé par l’auteur de projet avant la forte hausse du coût des matériaux de construction. Il sera donc nettement plus élevé" , annonce Nicolas Grommersch.

Début prévu en octobre 2023

Rappelons que les logements mis à la location ou à la vente par la Joie du Foyer sont destinés aux personnes les plus précarisées et/ou bénéficiant de revenus moyens dans un objectif de mixité sociale. Les familles pouvant en disposer sont désignées par un comité d’attribution selon les dispositions légales prévues par le Code wallon du Logement. "À ce jour, la Joie du Foyer compte 468 candidats pour un logement deux chambres et 172 candidats pour un logement quatre chambres" , ajoute-t-il.

Les citoyens ont jusqu’au 25 mai pour adresser leurs réclamations et observations via un courrier classique à la Ville ou par mail à l’adresse urbanisme@ville.namur.be . "La demande de permis passera ensuite au conseil communal puis sera transmise au fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui est l’autorité compétente en la matière, relève Nicolas Grommersch. Le projet a déjà reçu un avis favorable de la part des pompiers."

Si tout se poursuit sans encombre, une procédure de marché public pourra être lancée afin de trouver l’entreprise qui sera chargée d’effectuer les travaux. "On a jusqu’à fin juin 2023 pour le faire, précise le directeur. C’est l’entreprise qui aura été choisie qui fixera le coût global. Les travaux pourraient débuter en octobre 2023. La disponibilité des logements est envisagée pour fin 2024-début 2025."

Dossier consultable à l’hôtel de ville de Namur du lundi au jeudi de 8h à 12h ainsi que de 13h30 à 20h le 28 avril, les 5, 12 et 19 mai. Prise de rdv obligatoire au 081/246347 ou via l’adresse précitée.

Une gestion de près de 1100 logements

La SCRL Joie du Foyer existe depuis près de 100 ans et est agréée par la Société wallonne du logement. Elle comptabilise un patrimoine de 1098 logements, tant des appartements que des maisons unifamiliales, répartis dans ses communes partenaires de Namur, Éghezée et La Bruyère. Elle est présidée depuis juin 2019 par l’économiste namurois Philippe Defeyt, qui a été président du CPAS de Namur entre 2006 et 2016.