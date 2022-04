Les Capitaineries de Namur: le grand plongeon d’une vraie saison

Parmi les chantiers majeurs, citons la rénovation de fond en comble des sanitaires et des locaux de stockage du port Henri Hallet. Un réel plus afin de mener à bien la mission première des Capitaineries de Namur: l’accueil des plaisanciers. Au cœur de la capitale wallonne, ce sont plus d’une centaine de bateaux qui peuvent s’amarrer aux pontons. "Nous recevons des plaisanciers de partout. Ils restent en moyenne deux ou trois jours pour visiter la ville et puis reprennent leur périple." Parmi ces plaisanciers qui font le choix de Namur pour une escale, certains viennent de la région, de pays proches, mais également de contrées insoupçonnées. "Nous avons déjà eu des personnes du Danemark et un voilier venu d’Australie."

Nombreuses activités

Heureux de tourner la page de toutes ces péripéties, Gauthier De Broux et Christophe Geysens ne peuvent désormais qu’espérer le meilleur pour cette nouvelle saison. Celle-ci a débuté le 15 avril. Elle se clôturera le 15 octobre prochain.

"Les deux dernières années ont été catastrophiques. Ce nous espérons surtout pour cette saison, c’est d’avoir beaucoup de soleil", sourit Christophe Geysens. Et pour cause, Les Capitaineries sont un spot privilégié pour qui souhaite une grande bouffée d’air frais en bord de Meuse. Les activités ne manquent pas. "Il y avait déjà des activités avant que nous prenions la gestion, mais nous sommes repartis d’une feuille vierge." Il est ainsi possible de s’essayer au kayak, au paddle, notamment géant, jusqu’à 8 personnes, ou encore de louer un bateau électrique (lire ci-dessus). Ou plus simplement de se prélasser sur la terrasse flottante avec vue sur la Citadelle et le pont de Jambes. "Lorsqu’elle a été arrachée, nous l’avons directement remplacée. L’Horeca est une activité importante. Avec les différentes terrasses dont nous disposons, nous pouvons accueillir jusqu’à 200 personnes" , glisse le gestionnaire. Tout au long de la saison, divers événements seront proposés. "Nous essayerons de programmer des petits concerts, en général les jeudis, des Dj sets jusqu’à 22 heures ou encore des courses de kayak et de paddle" , explique Christophe Geysens. D’autres idées sont dans les cartons, comme l’organisation de spectacles humoristiques. "Nous sommes encore en discussions, mais c’est un projet que nous souhaitons mener."

À côté de tous ces événements publics, les lieux vivront également au rythme d’événements privés, Les Capitaineries être louées.