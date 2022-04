Franco-Namurois: un dimanche présidentiel

Lysie, 19ans, et sa sœur aînée votent pour la première fois pour le futur président français. "Dans la famille, on a cette tradition", sourit cette jeune Waretoise. "Moi, je m’intéresse depuis des années à la politique française.Cela me passionne réellement.Et je vais suivre ça de très près toute l’après-midi", commente sa sœur aînée, étudiante en droit. "Voter ou pas?On ne se pose même pas la question, on vient!", intervient la maman."Celui qui ne vote pas n’a plus le droit de critiquer ou de se plaindre du président élu…" Argument imparable.

Aurélien, 33ans, est venu avec sa toute petite fille dans les bras. "En temps normal, j’ai toujours voté.Mais là plus que jamais, je veux vraiment faire barrage à l’extrême droite", appuie-t-il avant de s’en aller passer un dimanche paisible en famille.

La file commence à s’allonger.Et on y croise une future maman au ventre joliment arrondi. "Oui, je vote aussi pour le futur", sourit Anne.

On découvre aussi de temps à autre une tête plus connue que les autres. "J’ai la double nationalité, ma maman est française", rappelle Jean-Charles Luperto, le bourgmestre de Sambreville. "Entre Macron et Le Pen, je choisis évidemment le premier.On pourrait dire que ce n’est pas mon premier choix de cœur, mes préférences allant logiquement à la famille socialiste.Mais c’est quand même un choix de raison.Ces derniers mois, dans les périodes très compliquées que l’on connaît, je trouve qu’Emmanuel Macron a parfaitement incarné la fonction présidentielle." Le Sambrevillois garde aussi un œil sur les scores plus régionaux. "Nous sommes jumelés avec deux villes françaises: Tamines avec Nuits-Saint-Georges en Bourgogne et Auvelais avec Pont-Sainte-Maxence.Je serai donc particulièrement attentif à la manière dont on va voter chez nos jumeaux."