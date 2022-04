Beauraing : le sanctuaire va faire peau neuve

Trois éléments importants seront mis en œuvre dans le futur chantier. À commencer par le réaménagement total du site, bien sûr. "On veut retrouver l’aspect des jardins d’antan, proposer autre chose que les bétons détruits et ainsi reconstituer un sol praticable. Pour l’instant, il est en très mauvais état" , poursuit Joël Rochette. Le dénivelé du jardin permettra la création d’un amphithéâtre naturel. Le parcours des pèlerins va également être complètement repensé. "On réfléchit à la déambulation dans les jardins, aux types de parcours, aux haltes et aux abris qu’on y installera." Une voûte mariale sera construite sur le chemin, à proximité de l’amphithéâtre, afin que les pèlerins s’y retrouvent et puissent s’abriter en cas de mauvais temps.

Dernier point et non des moindres, il s’agira de rénover le lieu des apparitions, là où se tient la statue de la Sainte-Vierge. "On cherche à créer des lieux plus propices au dépôt d’une bougie, d’un cierge ou d’une neuvaine. Pour l’instant, on dépose les cierges dans des boîtes transparentes mais il faut se baisser, elles sont peu nombreuses" , pointe le recteur, qui imagine dans le futur un mur de lumière en verre transparent.

Par ailleurs, la crypte Saint-Jean, enterrée dans le sol, sera sans aucun doute détruite puisque celle-ci avait pris l’eau bien avant la tornade.

La statue miraculeusement épargnée

Lors de la tempête de juin dernier, deux tilleuls plus que centenaires étaient tombés dans l’enceinte du Sanctuaire. Ils étaient déjà en très mauvais état avant le sinistre et le recteur se demandait comment obtenir des autorisations pour les enlever. Le problème s’est réglé tout seul avec la tempête.

Dans ce mauvais coup du sort, une autre grâce s’est en revanche présentée. "D’abord ils sont tombés sans rien abîmer , épingle Joël Rochette. L’un d’eux est tombé dans le sens contraire du vent alors qu’il devait normalement tomber sur la statue. Le tronc est là, couché devant l’Aubépine, aujourd’hui garni de fleurs. Il est le signe de la tornade. Pour marquer le coup, nous l’enlèverons quand les travaux commenceront." Cette anecdote n’en est, pour l’histoire du site déjà bien dense, plus vraiment une. L’événement fera finalement le pont entre l’ancien et le nouveau Sanctuaire.