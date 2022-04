Aménagements pour les cyclistes: les Points-Noeuds ont été inaugurés à Beauraing

Le réseau maillé a été inauguré à Beauraing. Un circuit de 25 km a été proposé. Vélos classiques ou électriques ont été de sortie. L’inauguration est l’aboutissement d’un projet qui a été mis sur route à partir de 2015. Un réseau primaire de 900 km de balade était déjà en place.

Dans la foulée, une étude de faisabilité et de cartographie du futur réseau pour les provinces de Namur et de Luxembourg a été lancée. Aujourd’hui, le réseau est prêt. Il est composé de 1800 km et 421 nœuds en Province de Namur et 2300 km pour la Province de Luxembourg. Pour la première, plus de 20 communes sont touchées. " Le réseau Points-Nœuds porte merveilleusement bien son nom. Cela amène à une plus grande interconnexion sur notre territoire ", indique le député Jean-Marc Van Espen. Avant d’ajouter: " Néanmoins, il n’a de sens que si on intègre notre réseau dans un réseau plus large encore. Un réseau wallon !"

Long, mais bon

Le projet Points-Nœuds a connu une longue gestation avant de se concrétiser. Cela s’explique en partie par la crise sanitaire. À cela, il faut ajouter qu’un grand nombre de protagonistes sont intervenus. Les Communes ont naturellement été mêlées. Il y a eu aussi le CGT, Commissariat Général au Tourisme, pour la reconnaissance des itinéraires et la demande de subsides. Enfin, avant de placer les panneaux de signalisation numérotés, il a fallu étudier de très près l’implantation du balisage.

Vu les subsides octroyés, le réseau Points-Nœuds doit rester opérationnel pendant au minimum 8 ans. La Province aidée par les Communes veilleront au grain. Elles ne seront pas les seules. Les citoyens qui le souhaitent seront également mis dans le bain (lire par ailleurs).

L’impact touristique des pistes

Beauraing joue depuis un certain temps la carte du tourisme vert. Les promeneurs et cyclistes sont visés. Le réseau points-nœuds pourra être ajouté à la carte de visite de la Ville. «Ce réseau permet de découvrir notre patrimoine tout en douceur», explique le bourgmestre Marc Lejeune. Pour l’échevine Mélanie Havenne, la Commune de Beauraing n’a pas attendu le réseau pour jouer la carte du vélo afin d’attirer les touristes et donner aux habitants un outil pour sillonner la commune. Différentes initiatives ont été prises pour réaliser différents projets. Avec le PCDR, une liaison de Beauraing à Focant a vu le jour. Actuellement, un projet intercommunal vise à relier Beauraing à Wanlin. Ceci permettra, à terme, à Beauraing d’avoir un point d’entrée sur le RaVeL. De plus, une piste d’écolage va bientôt être mise en activité.

Un projet de voie lente dans le zoning est déjà opérationnel. Un nouveau tronçon est prévu pour atteindre la piste cyclable Martouzin-Focant. Via un projet Interreg, une liaison avec la voie verte française s’amorce. Le projet est en cours de réalisation. À partir de Beauraing via Dion, on pourra atteindre Fromelenne. Un subside de 160000 € est annoncé.

Enfin, des abris sécurisés sont prévus. Ils seront placés à différents endroits de la ville, et aménagés de bornes de recharge pour les vélos électriques.

Marquage vélo La police était présente à l'inauguration pour assurer la sécurité des participants, mais également pour distiller de bons conseils aux cyclistes. L'aspect prévention a été développé via le marquage de vélos.

À dix-neuf 19 communes sont reprises dans le réseau qui compte actuellement 1000 km. Au bout du compte, il comptera 2094km et 421 points-nœuds.

Parrainage Une trentaine de parrains et marraines ont déjà répondu à l'appel.

440 686€ C’est ce qu’à coûté le réseau, subsidié par la Région. La Province a déboursé près de 90 000€.

Site Internet Un site Web existe: https://velo.province.namur.be. Sur ce site, on retrouve le réseau de points-nœuds. Avantage du numérique, on peut faire évoluer l'information donnée en collant au plus près à la réalité. Un zoom permet de descendre sur les circuits et de les détailler. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de s'appuyer sur des planificateurs. Fietsnet.be en est un. Il est alors possible d'interagir sur les circuits et de télécharger le circuit choisi sur son smartphone ou GPS.

Sur le site de la Province, outre la carte du réseau, on peut obtenir des informations pratiques et accéder à un fil d’actualité reprenant les événements.