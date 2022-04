Adélaïde Charlier à Namur: « Il faut choisir entre la société actuelle et le climat »

Parmi les conférenciers participants, figuraient quelques personnalités namuroises: Adélaïde Blondiaux, fondatrice du salon HOPE qui réunit des projets durables, ainsi que le professeur de physique Laurent Houssiau et la militante environnementale Adélaïde Charlier.

Ces deux derniers se partageaient la scène autour d’un dialogue ciblé sur les enjeux climatiques. Les discours formulés par le duo sont alarmants… " Le dernier rapport du GIEC mentionne qu’il nous reste trois ans pour garder une planète viable. Maintenir le réchauffement à maximum un degré et demi, c’est une question de vie ou de mort ", souligne Adélaïde Charlier à son partenaire. " Au-delà de deux degrés d’augmentation, c’est la catastrophe climatique et les précipitations ne ressemblent plus à rien de connu. Il faut donc choisir soit entre la société actuelle ou le climat ", complète ensuite l’enseignant de l’UNamur. Malgré ce constat, la Namuroise de 21 ans clôture tout de même son échange sur une note chargée d’espoir: " Il y a déjà un changement en cours puisque des citoyens se soulèvent! La collectivité fait le poids face à l’adversité des défis de ce vieux monde, où nous avons baigné dans les énergies fossiles ."

Des mois de préparation

C’est en août dernier, que Laurent Houssiau croise la route d’Adélaïde Charlier lors d’une conférence à Gembloux. Après les avoir vus débattre ensemble, une des organisatrices du TEDx leur propose de former un duo lors de la prochaine édition du programme. " L’organisatrice estimait que ça fonctionnait bien entre nous deux ", se remémore cet ingénieur civil de formation.

Dès décembre, ils entament alors les répétitions, avec l’aide d’un coach, de leur futur dialogue scénique. S’en suivent plusieurs mois de préparatifs, via visioconférence, durant lesquels chacun échange ses idées et écrit ses répliques. " Le challenge consistait à rendre le sujet du climat accessible auprès du public et à faire passer comme message cette notion de changement ", raconte le pédagogue. En résulte un débat durant lequel ils évoquent leurs observations et leurs recommandations face à l’urgence climatique, quel que soit son statut. " Nous sommes tous deux sensibles à cette thématique, mais d’une manière différente. Il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire d’être professeur ou de participer à des marches du climat pour manifester son engagement ", estime Adélaïde Charlier.

"Des idées qui valent la peine d’être diffusées"!

Tel est le slogan des conférences TEDx organisées, depuis 2016, par l’université de Namur.

Un projet encadré par le service de la Culture avec la collaboration d’une équipe d’étudiants. " Les interventions durant ces conférences reflètent les valeurs de notre université ", avance Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur.

" Notre équipe universitaire espère ensuite que ces séances serviront de modèles d’inspiration à nos élèves ", poursuit-elle.

Connu dans le monde entier, le modèle américain TEDx a rencontré un succès grandissant à Namur, au fil de ses cinq premières éditions, et continue d’encore attirer un large public.

