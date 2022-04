Un homme dans un état critique après un accident à Keumiée

Un homme d’une cinquantaine d’années circulant à bord d’une Volkswagen Polo sur la RN98 en direction de Sambreville a heurté le rond-point pour ensuite effectuer plusieurs tonneaux en finissant sa course dans le giratoire. Les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le sergent Miguel Fontana, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage, une ambulance ainsi que le SMUR de Gosselies. À l’arrivée des secouristes, l’homme était en arrêt cardiaque et une très longue réanimation a été entamée afin de le ramener à la vie. Dans un état critique, il a été conduit vers le Grand hôpital de Charleroi. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage, le giratoire étant fermé durant l’intervention.