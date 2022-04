Zoning d’Anthée: on attend le ministre

Dimitri Bouchat, voulant aborder le développement économique de la Commune, a interrogé le collège sur l’avenir du futur zoning artisanal qui doit s’établir à Anthée. Serait-il encore reporté ? Explications du bourgmestre et du président du CPAS : le ministre wallon Henry n’aurait pas signé le financement du rond-point qui sera voisin du zoning et la petite voirie contiguë. Un oubli ? Une mauvaise interprétation ? On ne sait pas. Mais cela risque de prolonger les débuts de l’aménagement du zoning de deux ans supplémentaires…