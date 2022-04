Vresse-sur-Semois: une passerelle pour réhabiliter le pont cassé

Michaël Istace en dit quelques mots: " Nous avons commencé la construction de la passerelle fin décembre. Il s’agit du plus gros chantier que nous avons réalisé en termes de temps et de spécialisation. La fabrication de la passerelle et de la rampe s’est faite en respectant un cahier des charges très exigeant (classe d’exécution EXC3) ce qui nous a permis, dans la foulée, d’obtenir la certification en EN1090. À cela, il faut encore ajouter la rampe d’accès qui sera installée dans les prochains jours et qui pèse au total 40 tonnes ainsi que la fourniture et la pose des garde-corps de part et d’autre de la passerelle ".

Pour la société Les Enrobés du Gerny SA, il s’agit également d’une première. Spécialisée dans les travaux routiers et la pose d’enrobés, cette entreprise marchoise s’est lancée dans la rénovation d’ouvrages d’art en août 2019. La passerelle de Membre est sa première réalisation de ce type. Jeudi prochain, cette même société interviendra de nouveau sur le site pour couler l’asphalte à la rampe d’accès côté Bohan et sur les parties conservées du pont. D’ici quelques jours, la société TVB de Bastogne prendra le relais pour installer le tablier sur la passerelle et la rampe d’accès côté Membre. Celui-ci sera réalisé en bois azobé, une essence de bois exotique très résistante. Ce bois sera rainuré afin d’obtenir une structure antidérapante et de la résine sera coulée dans les rainures.

Ardenne Cyclo

La Commune de Vresse-sur-Semois est partenaire du projet Ardenne Cyclo dans le cadre du programme européen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Ce projet prévoit la création de deux véloroutes de longue distance à travers l’Ardenne transfrontalière: une boucle de 170 k à travers l’Ardenne namuroise et greffée à la voie verte Trans-Ardennes (section de La Meuse à vélo) et un itinéraire linéaire de 110 km reliant les deux grands itinéraires européens (EuroVelo 5 et La Meuse à vélo). Cet itinéraire traverse le Luxembourg belge et la vallée de la Semois avant de passer la frontière à hauteur de Carignan.

Sur le territoire de la commune de Vresse, le programme va permettre la résorption de deux points noirs avec l’aménagement d’une passerelle sur le ruisseau frontière et l’aménagement de la liaison entre Bohan et Membre. C’est de cet aménagement qu’il est question aujourd’hui. Plusieurs travaux étaient nécessaires: l’aménagement de l’accès au tunnel côté Bohan qui a été réalisé par l’entreprise Collaux de Haut-Fays, l’aménagement du tunnel, la construction et la mise en place d’une passerelle entre les deux piliers du pont cassé de Membre et l’aménagement d’une rampe d’accès côté Membre. C’est le SPW-Mobilité et Infrastructure qui en est l’auteur de projet.