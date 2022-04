Pauline Nagy (Fernelmont) aux portes du paradis de The Voice sur TF1, après la polémique stérile?

C’est l’avantage des émissions enregistrées à l’avance (et il y en aura encore quelques-unes avant les directs), c’est en famille que Pauline découvre et revit, depuis son écran de télévision, ses performances, étape après étape. Le soutien du cœur et du sang, bien utile, quand on sait que les heures qui ont suivi la diffusion de sa battle sur Je Vole de Michel Sardou, la semaine dernière, ne furent pas faciles à vivre pour la candidate.

"J’en ressors mitigé. Le fait que Vianney m’ait gardé a fait beaucoup polémiques sur les réseaux." Sur Twitter, certains auraient préféré voir Henry, son adversaire, continuer l’aventure. Et si son sort était bien entre les mains de Vianney, Pauline s’en est aussi pris plein les dents. Pas évident pour celle qui compte parmi les benjamines du concours qui se réjouissait d’être de la prochaine étape avant ce retour de bâton imprévisible.

Soit. L’émission de ce samedi soir a été enregistrée bien avant cette tempête médiatique, dont se régalent les médias sensationnalistes, et verra Pauline reprendre pour la première fois une chanson en anglais. Et quelle chanson: Knockin’on Heaven’s Door. Mais pas la version de Bob Dylan. Ni celle de Guns N’Roses. Plutôt l’incarnation de la chanteuse anglaise Raign .

"Ça bouge plus que ce que j’ai fait auparavant. C’est une version un peu différente de ce qu’on connaît. En fait, c’est le directeur artistique de l’émission qui me l’a proposée. Ça me plaisait de me faire violence. Je ne parle pas anglais. Je devais donc me concentrer sur l’émotion et la prononciation."