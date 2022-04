Onhaye: une gestion financière trop prudente?

Force est de constater qu’à Onhaye, la dette est toujours bien faible. Entre 2020 et 2021, elle a enregistré une diminution de 90000€. Selon le directeur financier, la trésorerie courante est aussi très bonne également et les dépenses sont bien prévues et bien budgétisées. Le taux de la réalisation du budget au niveau des habitants est de 1210€ en dépenses et 1390€ en recettes. Le coût des déchets est passé depuis 2018 de 72585 € à 70437€. Quant à l’évolution annuelle des dépenses, elle était de 2%, en 2019 et de 4,9%, en 2021 mais de -1,1% en 2020. Sans doute à cause du Covid, mais cela reste un bon indicateur.

Thésaurisation excessive, pour l’opposition

Les conseillers ECI, Julien Barreau et Dimitri Bouchat, ont critiqué la hauteur du résultat du compte. Dimitri Bouchat ne comprend pas pourquoi on ne faisait pas davantage pour les habitants plutôt que de thésauriser. Visiblement, le bourgmestre ne veut pas emprunter. "Pourquoi pas faire des choses", demande le conseiller. Et le bourgmestre lui répond: "J’ai toujours gonflé les dépenses et diminuer les recettes. Cela nous permet de traverser les crises sans problème ." Et il n’y a pas de fonds de réserve. Sauf, sans doute, cette année. " On ne va pas emprunter si on a les moyens de ne pas emprunter, enchaîne encore Christophe Bastin. Notre politique, c’est de compter sur les subsides. Ce sera plus facile aussi pour ceux qui nous suivront (avec un grand clin d’œil vers le conseiller…)"

Dimitri Bouchat souhaiterait savoir quand on va réfectionner la rue de la Spêche, à Sommière. "On n’en parle plus ", dit-il. Réponse du bourgmestre: "O n va l’introduire dans le PIC (plan d’investissement communal) et la commune recevra des subsides."