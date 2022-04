Le confinement lié au Covid a été un moteur. "J’avais prévu d’aller aux États-Unis mais ça n’a pas pu se faire, relate-t-il. J’ai alors acquis un van en mai 2020 et je suis parti sur les routes de Belgique, France, Allemagne et Norvège. C’est un rêve d’enfant qui se réalisait.Pendant plusieurs mois, j’ai expérimenté le road trip via ce moyen de transport.Toutes mes valeurs et mes envies s’y retrouvaient. J’ai voulu partager ça avec d’autres et c’est ainsi que j’ai lancé Van your Life en septembre 2021.Il y a tout de suite eu un bel engouement."

Van your Life propose des vans et des camping-cars à la vente et un atelier partagé pour ceux qui en possèdent déjà un, un concept assez unique dans le Namurois. "On met un lieu et des outils à disposition pour que chacun puisse venir aménager son van lui-même. Beaucoup apprécient construire leur maison sur roue pour ressentir le plaisir et la satisfaction de l’avoir fabriquée de leurs mains. Ils trouveront ici des conseils et de l’entraide. S’ils ne se sentent pas assez à l’aise, je les accompagne de A à Z. Ça peut aller de l’achat du véhicule, à l’aménagement intérieur en passant par la mise en place d’un circuit électrique ou de panneaux solaires, explique-t-il. J’ai notamment travaillé dans le bâtiment et rénové des maisons, ce qui m’a donné quelques compétences techniques. Mais quand cela demande des aptitudes que je n’ai pas, je fais appel à des professionnels du réseau afin qu’ils viennent donner un coup de main. Par exemple, comme je n’ai pas de connaissances en mécanique, je collabore avec le My Self Garage, juste à côté."

Échanges d’expériences

Van your Life vise aussi à fédérer une communauté autour du van en organisant des événements favorisant le partage d’expériences. Après en avoir organisé un dernièrement sur la manière de voyager en Norvège (la législation à propos des vans étant différente d’un pays à l’autre), il proposera une soirée sur l’homologation d’un van le 29 avril, un atelier sur l’électricité dans son van le 30 avril, avant d’autres sur divers pays et thématiques comme savoir réparer une panne si l’on tombe en rade sur la route ou voyager en Europe de l’est.

À terme, Van your Life créera une plateforme de vente et de location. "L’idée serait de jouer l’intermédiaire entre les particuliers qui souhaitent expérimenter la vie en van et ceux qui louent, poursuit-il. Il arrive par exemple que certaines personnes aménagent leur van, partent quatre ou cinq mois, reprennent le train-train quotidien puis leur van reste là. Ils n’ont pas envie de le revendre car il y a un attachement affectif. Dans ce cas, le louer est une alternative."

Van your Life répond à une demande qui ne cesse de s’accroître. "Un public de plus en plus large nous sollicite.Cela va des personnes qui souhaitent aménager un van avec un petit budget afin de partir quelques semaines pour faire le tour de l’Europe jusqu’à la personne de 40 ou 50 ans qui change de vie et s’aménage un van pour l’utiliser sur le long terme, constate Thibaud Petit. On observe les effets post-confinement: certains ont revu leur façon de vivre, parfois de manière plus minimaliste en emmenant juste l’essentiel, d’autres ont ressenti ce besoin d’être au plus proche de la nature ou de partir sans devoir réserver. Que ce soit en solo, en couple ou en famille, le van est un agréable moyen de voyager. Les réseaux sociaux participent aussi à cet engouement. Sur Instagram par exemple, des adeptes du van transmettent leur mode de vie et leurs aventures, ce qui en inspire d’autres."

Liberté et partage

Les vans aménagés peuvent également prendre des formes multiples. Désormais, tout un chacun peut transformer sa propre camionnette en maison mobile pour quelques jours ou investir dans un van super aménagé et confortable pour plus longtemps. "Dans un premier temps, il faut bien cerner les besoins et les envies de l’utilisateur. Si c’est pour des petits week-ends, ce n’est pas du tout la même chose que si l’on veut voyager ou vivre dedans, ajoute Thibaud Petit. Il faut notamment réfléchir à l’isolation du véhicule, à l’installation électrique, à celle d’un lit, d’un réchaud, d’un frigo et éventuellement d’une douche… tout est possible et modulable."

Fort de son expérience de baroudeur, il connaît parfaitement les éléments auxquels il faut être attentif pour une expérience réussie. "Avec le van, chacun peut se construire sa liberté et s’affranchir de certaines contraintes du quotidien pour explorer le monde en accord avec son budget, ses envies et le minimum requis, estime-t-il. L e van véhicule une deuxième valeur que j’apprécie: le partage. On se retrouve souvent sur des spots à plusieurs. On partage un repas, un déjeuner, on met tout en commun et il se passe quelque chose d’unique." Pour découvrir tous les secrets du monde du van, rendez-vous à la soirée d’ouverture le 6 mai.

Inauguration dès 18h30, rue Riverre, 89, à Floreffe. www.vanyourlife.be.