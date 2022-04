Pendant une petite heure, Marcel et Micheline Jaumotte ont expliqué, power-point à l’appui, les 100 jours qu’ils ont vécus sur les routes de France et du Nord de l’Espagne pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. C’était de mars à juillet 2008. Une expérience unique pour chacun des orateurs car, se plaisent-ils à répéter, chacun fait son chemin.

D’autres activités

L’exposition est ouverte tous les jours de 14 à 18h jusqu’au dimanche 1er mai.

Deux autres dates doivent être retenues. Le dimanche 24 avril , le frère Philippe, de l’abbaye de Leffe présentera un spectacle de marionnettes à fils, pour mieux faire connaître la vie de l’apôtre. Le spectacle sera donné deux fois, à 14h et à 16h.

Le dimanche 1er mai à 17h, Aurélie Stuckens, de la Maison du Patrimoine médiéval mosan donnera une conférence Jacques a dit: Marche! Le pèlerinage dans l’histoire.

Une autre activité possible mise en place par Bastien Patris, de la province, qui a préparé trois itinéraires de promenades qui s’intitulent Un petit bout de Saint-Jacques, qui permettront, selon l’appétit de marche de chacun, de faire 6, 10 ou 13 kilomètres autour du sentier de Grande Randonnée 126 et de la Via Mosana.

Anne Franchimont de l’Asbl Qualité Villages Wallonie a réalisé, à l’attention des écoles et des enfants en général, un petit livret, jeu de piste et qui va leur permettre, de manière ludique, de partir à la découverte de l’aspect patrimonial et culturel de l’église d’Yvoir.

L’occasion aussi de jeter un œil sur la chapelle Saint-Jacques qui se trouve sur le côté droit du chœur, pour y admirer les céramiques du Père Defoux. Il y a la représentation de saint Jacques, mais également plusieurs scènes de la vie du Christ. Cet ensemble a été réalisé à l’occasion du 25eanniversaire de l’ordination de Jacques Jeanmart, ancien doyen d’Yvoir et qui fut, par après, conservateur du musée diocésain.