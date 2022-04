Namur : le successeur de Patricia Grandchamps sera connu le 2 mai

Engagée en politique depuis l’an 2000 (elle avait alors 30 ans), elle est devenue échevine six ans plus tard. À l’époque, les cartes du pouvoir ont été totalement rebattues à Namur avec le renvoi des socialistes dans l’opposition et l’avènement de la tripartite cdH-MR-Écolo. Une alliance qui dure depuis 16 ans. Pour Patricia Grandchamps, le temps est venu de passer le flambeau. Sans regret, ni animosité quelconque. La décision est motivée par la simple volonté d’être en adéquation avec la philosophie de son parti. "Je réponds aux valeurs d’Écolo qui prône le renouvellement régulier des élus , précise-t-elle. Je pars sereine et satisfaite du travail accompli durant toutes ces années. Quand je revois les journaux de l’époque et que je vois ma tête, j’ai l’impression de voir ma fille."

En un peu plus de deux législatures et demie, l’habitante de La Plante a été titulaire de dix compétences. La tutelle sur les travaux a été un baptême du feu délicat, reconnait-elle. "L’échevinat a changé de nom. Jusque-là, on parlait des “voiries”. C’est devenu les “voies publiques”.C’était une manière de réaffirmer que la route n’était pas uniquement réservée aux voitures", ajoute l’échevine partante, connue pour être une cycliste passionnée. Un moyen de transport qu’elle a eu à cœur de défendre dans les débats, surtout à partir de 2012, lorsqu’elle a hérité du portefeuille de la mobilité. Elle a notamment œuvré au développement duRAVeL urbain et encadré l’implantation du réseau de vélos partagés "Li Bia Vélo".

Dès le début, et quelle que soit la compétence exercée, l’écologiste dit s’être astreinte à une ligne de conduite à laquelle elle n’a jamais dérogé: l’écoute du citoyen. "Au début, quand j’évoquais l’implication du citoyen en collège, cela en faisait rire beaucoup" , se remémore-t-elle. Le concept irrigue aujourd’hui toute la politique menée par la majorité avec, notamment, la création d’un échevinat de la participation en 2018. Un poste taillé sur mesure pour la Plantoise. "L’échevinat de la participation, c’est la cerise sur le gâteau . Avec le budget participatif, nous avons dégagé des moyens. Aujourd’hui, c’est super de voir tous ces projets d’initiative citoyenne éclore un peu partout" , confie la quinquagénaire qui déclare vouloir se laisser le temps de la réflexion en ce qui concerne une reconversion professionnelle.

Les conseillères et conseillers Écolo, seul(e)s habilité(e)s à endosser l’écharpe scabinale, n’ont par contre plus le temps de tergiverser. Les candidatures pour la succession de Patricia Grandchamps doivent être déposées pour ce lundi, au plus tard. Elles seront soumises au vote des militants de la locale namuroise du parti, le 2 mai.