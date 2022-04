Namur: habiter sur une voirie privée, un trou dans les finances des propriétaires

8000 Namurois dans une situation similaire

La situation que vivent ces habitants de Boninne illustre une réalité partagée par 8000 Namurois dont la propriété se situe sur une voirie privée. Et ce compris des sociétés de logements sociaux. La Ville de Namur envisage une reprise en charge, conformément aux prescrits d’un décret wallon. Le quartier du Long-Sart servira de coup d’essai quant à la procédure à mettre en place.

" Il s’agit ici d’un “test case” (NDLR comprenez expérience pilote)", prévient l’échevin namurois des voiries Luc Gennart (MR), désireux de régulariser la situation des propriétaires du clos résidentiel, avant d’autres dans la foulée… mais pas à n’importe quel prix. "Le décret stipule que les communes ont une obligation de moyens vis-à-vis des voiries privées mais pas de résultats" , dit-il. Une proposition a été faite aux habitants du Long-Sart qui devront valider, ou non, les conditions édictées par la Ville. Luc Gennart précise: "Lorsqu’un lotisseur ou un propriétaire remet des voiries aux pouvoirs publiques, celles-ci doivent être dans un bon état." Ce qui n’est évidemment pas le cas du périmètre ici concerné.

Pour intégrer le réseau communal et bénéficier d’une panoplie de services communaux, les habitants devront donc remettre le site aux normes et à leurs frais.Une clause qui est sujette à discussion dans le voisinage: "On paye des taxes communales pour l’entretien de toutes les routes. On n’a pas à mettre la main à la poche pour un service supplémentaire" , s’indigne un Boninnois qui souhaiterait voir la Ville faire un effort financier. "On fait un geste pour les victimes des inondations, pour créer des bassins d’orage, etc. répond l’échevin. On peut difficilement faire comprendre à un Namurois qui a payé cher son bâtiment qu’il y aura une intervention de notre part pour quelqu’un qui a payé moins." Selon Luc Gennart, les habitants du Long-Sart ont acheté en connaissance de cause (NDLR le quartier s’est créé en 1957) et ont peut-être bénéficié de "tarifs au rabais" vu la localisation de leur maison, sur un tronçon privatisé.

Un plafond de 950000 € à répartir entre propriétaires

Néanmoins, la Ville propose d’encadrer la réfection de la voirie en faisant notamment bénéficier les propriétaires des tarifs avantageux qui sont ceux des pouvoirs publics. "On a un prix de gros qui est environ trois fois moindre que ce qu’ils devraient dépenser par eux-mêmes. En plus, avec la pénurie des matériaux, il ne faut plus attendre. De tels travaux risquent de coûter beaucoup plus cher dans 10 ans."

Au Long-Sart, la Ville a estimé la réfection des voiries à 950000 €, à répartir entre les habitants, en fonction de la taille de leur parcelle. Ceux-ci devraient donc débourser entre 9000 et 15000 €. "Il s’agit d’un plafond. Si on se rend compte que les travaux sont plus coûteux, la Ville s’engage à payer le surplus. Notamment en raison des aménagements pour l’égouttage. Après, si c’est moins cher que prévu, on rétrocédera la différence aux habitants" , assure l’élu libéral.

La centaine de propriétaires du Long-Sart a jusqu’au 20 mai pour faire savoir s’ils sont d’accord ou non de donner leur portion de voiries aux autorités communales. "Si la majorité d’entre eux est favorable, on poursuivra. Sinon, on en restera là, avec le risque pour ces familles de se retrouver dans une situation qui pourrait durer 100 ans" , lâche Luc Gennart. Pour une rénovation complète, l’échevin voit beaucoup moins loin et pointe l’horizon 2024, le temps d’activer une procédure complexe impliquant notamment notaires et géomètres.